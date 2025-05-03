海兒恨與張敬軒古巨基合作：人生極大榮幸

男團ROVER、海兒和Kiri T現身尖沙咀出席音樂會，為一眾在場的粉絲獻上精彩的表演。在受訪時，海兒表示首次在公開場合唱live，加上現場很多觀眾，又要同結他夾歌，所以驚喜同時有少少驚。她透露新歌將在六月推出，更有一個好厲害的前輩擔任監製。而問到想與哪一位同門歌手合作，海兒笑稱當然是張敬軒和古巨基，因為張敬軒帶她入行，如果有一日能與他合作是人生極大的榮幸，而古巨基則是與她拍攝節目時很照顧她，都很想和他合作。

談到近日她正為音樂劇《三·八》排練，她則指：「我以前唱歌劇嘅時候，都係兩至三個月齋綵排，其實我人生前嘅八年都係純綵排渡過嘅，所以我係唔會覺得太辛苦，但係依家就係除咗綵排，做多咗好多商業演出，即係依家又要維持身形、扮靚啊，以前喺英國綵排嘅時候好多人着睡衣。」提到她早前表示要為音樂劇台詞練習廣東話，她笑指要改善不難，因為有人會指導她的錯處和知道自己的台詞，但日常生活中的廣東話則要再下苦功，因為自己是沒有尾音的，由於以往與好友交流都是用英文，所以到她入行才知道自己有懶音，之後都會更多加留意去改善懶音問題。

同場的ROVER壓軸登場表演，他們表示由於現場氣氛太好，看着日落到晚上，美麗的景色令他們太有feel，又覺得粉絲未夠喉，所以在原來5首歌的基礎上再唱多2首，令粉絲盡興。問到有否與公司相討開音樂會，他們笑指：「其實我哋有傾過，但要睇吓我哋嘅狀況進度，如果進展良好梗係開啦，（個良好係今年內定下年？）希望今年啦（公司嘅回覆係？）都支持嘅，重點係我哋未寫夠歌。」他們透露今年預計出3至4首歌，至於新歌則希望在6月中左右出到，有機會自己填詞，坦言要開始學習填詞能力，就慢慢開始參與更多，希望可以把ROVER一起所經歷過的用歌詞表達出來。

至於早前成員亨仔（陳鎮亨）和希晉（王希晉）參加公司所舉辦的籃球賽，他們指拍攝節目很開心，並透過節目認識到很多師兄，完了節目後仍有經常聯絡和聚會，互相之間關係很好，亨仔更自認自己「最屎波」，大讚希晉同193（郭嘉駿）「最好波」。

早前4月尾是成員Jason(雷濠權）與圈外女友的7週年紀念日，問到他如何與女友慶祝時，他透露女友早排到外國讀書，今年即將畢業能回港一起慶祝，就預訂了餐廳一起食飯，又準備了鮮花和蛋糕，禮物則送了一部女友想要很久的相機，十分甜蜜。