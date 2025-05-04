【是日通勝】

農曆四月初七

乙巳年 庚辰月 癸酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：動土、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：20、22、21

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：別把不快的事放在心，也毋須跟人作比較。

金牛座：不要亂向愛侶發脾氣，任性會令對方生厭。

雙子座：不夠主動是大忌，易令感情問題日趨惡化。

巨蟹座：應變力強，今天沒有甚麼問題可以難倒你。

獅子座：身心狀態很不錯，趁機做點運動不會蝕底。

處女座：人際關係出問題，慎防在不自覺下得罪人。

天秤座：財運稍遜，做人勿太自私，要多為人設想。

天蠍座：勿多管閒事，耗費心力之餘，更會惹麻煩。

人馬座：應做的事要盡早完成，拖下去沒有好結果。

山羊座：愛情處於弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

水瓶座：幸運指數排第一，生活愜意，身心狀態佳。

雙魚座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）雞 冇煩惱

（跌）兔 易破財

鼠：獲上司器重，事業發展有望取得突破！

牛：財運佳，可從貴人身上獲得投資靈感。

虎：改善人緣好時機，友人聚會不應推卻。

兔：是日沖煞，易因信錯人冒受財物損失。

龍：偏財運不錯，有機會獲一筆意外收入。

蛇：小心駛得萬年船，切勿參與高危活動。

馬：精神差，昏昏欲睡，趁今日好好休息。

羊：做事要循規蹈矩，走捷徑將得不償失。

猴：出門前悉心打扮，異性緣將旺上加旺。

雞：身體好，有口福，生活稱心冇煩惱！

狗：運勢向好，易中獎或有機會收到禮物。

豬：獲得前輩提點，能從容面對各種問題。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

改名的作用

名字不僅是個人身份的象徵，更是與命運、氣場、心理和文化緊密相連的重要元素。選擇一個數理吉祥的名字，能為人生帶來積極影響。

1.調和命理，補足五行

每個人的命局中都有五行的強弱分布，如果某一方面過弱或缺失，可能會影響健康、事業、財運等。改名通過將名字中的五行屬性與個人命理相配合，能够起到平衡命局、增強運勢的作用。

2.改善運勢，提升氣場

如果原名中存在不吉利的字義或數理，可能會對運勢產生負面影響。通過改名，擇音律和諧、字形優美、寓意吉祥的名字，能够帶來積極的氣場，化解不利因素，從而改善事業、財運、健康等各方面的運勢。

3.調整心理狀態，增強自信

寓意美好、積極向上的名字能够給人帶來自信和正能量，潛移默化地影響個人的心態和行為。對於運勢不佳或長期處於低谷的人，改名可以帶來新的希望和動力，幫助調整心態，迎接新的開始。

4.增強人際關係與社會認同

名字中的字義和音律容易影響一個人的性格和人際關係，一個好聽、寓意深刻的名字容易獲得他人的好感和認同，從而在社交、事業等方面佔據優勢。

對於運勢不佳或希望提升生活質量的人來說，改名是一種有效的改運方法。然而，改名並非萬能，真正的成功還需要依靠個人的努力和智慧。改名只是助力，關鍵還在於如何把握機遇，積極面對人生。