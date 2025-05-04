趙麗穎坐正女一勢衝影后　與張藝謀再合作創攞獎格局

頂流女星趙麗穎去年跟張藝謀合作電影，雖然只是女配角，但經已令她在影圈的發展更上一層樓。近日有指兩人將再有電影合作計劃，趙麗穎更「升呢」擔任女一兼挑戰檢察官角色，獲不少網民睇好分分鐘攞埋影后，贏盡影視獎項！近期趙麗穎於影壇亦動作多多，「五．一」檔更有兩部作品上映中，相當吃香！

趙麗穎去年與張藝謀合作電影《第二十條》，戲中飾演聽障母親，搶鏡度比女主角馬麗更勝一籌，該片大收24.3億元人民幣（約25.9億港元），為趙麗穎在影圈打出漂亮一仗，近日有指兩人將再度合作拍攝電影《最暖的歸途》，該片由曾創作電影《第二十條》的徐逸洲、李萌擔任編劇，被視為《第二十條》的姊妹篇，將有可能易名《第十七條》，由於張藝謀太多工作在身，故今次會為新片擔任監製。

趙麗穎接戲不斷求變，今次在新片中將挑戰檢察官角色，聰明能幹，題材則會有未成年人犯罪與司法改進議題，剛巧她於剛煞科的劇集《造城者》中飾演幹部，並以一頭短髮造型上陣，令本身甚有女人味的她，添了不少剛強味道，單看造型都甚有新鮮感及說服力，故不少網民都留言指對趙麗穎在大銀幕上演檢察官，信心十足！

於視壇發展順暢的趙麗穎，去年獲得「飛天獎」、「金鷹獎」兩大視后獎項，今次若落實在名導張藝謀監製電影中擔任女主角，網民均指「謀穎配」明顯是攞獎格局，女方有望在影壇有進一步的發展，分分鐘掃埋影后獎！而近期趙麗穎都銳意在影圈發展，以友情價接拍馮小剛執導的電影《向．陽花》兼擔任出品人，並且為日本動畫巨匠宮崎駿電影《幽靈公主》配音，並獲對方及其團隊送上3幅親自繪製的畫作，風頭十足！

攻「五．一」檔搶票房

《幽》片日前公映，而《向》片亦在上映中，故今年電影「五．一」檔，趙麗穎共有兩套電影上場，可惜今年被喻為歷年最冷的「五．一」檔，首日總票房僅收1.83億元人民幣（約1.95億港元），較2024年同期的4.12億元人民幣（約4.39億港元）差一大截，成2015年以來最低首日紀錄！截至昨日，以劉偉強執導、內地女星馬麗主演的真人真事改編電影《水餃皇后》成績最好，該片上映4日票房達1.39億元人民幣（約1.48億港元），第二位則是倪妮、黃奕主演的《獵金遊戲》，上映3日收8,210萬元人民幣（約8,750萬港元），而《幽靈公主》則收4,584萬元人民幣（約4,886萬港元）。雖然該檔期首日票房低迷，但近日都算回暖，截至昨日總票房收逾4億元人民幣（約4.26億港元）。

近日《獵》片團隊為谷戲在內地跑宣傳，黃奕更一度含淚感謝導演邱禮濤對她的照顧及幫忙，她指：「3年前導演給我這個角色時，曾跟我說希望這個角色可以幫到我，所以很想感謝他，願意拉當時下滑的我一把。」

王敏奕谷戲提觀眾帶紙巾入場

電影《水餃皇后》於內地之票房一直領先，該片陣容相當鼎盛，除女主角馬麗之外，還有惠英紅、王祖藍、謝天華及薛凱琪等演出，近期正忙於拍攝劇集《新聞女王2》的王敏奕亦有客串「方小姐」一角，她於社交平台Po出造型照，配合懷舊背景，可謂襯到絕，連她都忍不住要自拍留念，並留言：「好榮幸能夠參與這部電影，透過這個角色、這造型遊走於這個世界，感覺太夢幻了。」並溫馨提示大家入場要帶夠紙巾及食得飽，因戲中有不少包水餃戲，會令人很想食餃子。

除了王敏奕，另一「串星」余安安亦有在懷舊場景下拍照，並指自己雖然只得幾個鏡頭，但都拍得非常開心。

陳奕迅同辛柏青撞樣拍片自抽

近期內地有超過10部電影上映，但很多都欠缺卡士，不過日前突然有一部由辛柏青、郎月婷主演的電影《大風殺》卻在網上掀起了一股「刷屏風」，陳奕迅、彭于晏、劉昊然、趙又廷、陳妍希、楊丞琳等紅星出動為該片打Call，眾人明顯比兩位主角名氣更大，其中以「歌神」陳奕迅最落力，因有指他與片中悍匪奸角辛柏青「撞樣」，他更拍片指好多人問他是否再拍戲，並拿着辛柏青的照片，扮對方的「陰濕笑」，非常搞笑，連王菲女兒竇靖童都忍不住要轉載Uncle照片笑一番。而該片因排片量不算多，上映3日票房只收1,970萬元人民幣（約2,099萬港元），看來明星打氣都無助票房。

《大》片以1995年禁槍令為背景，獲北影節最佳編劇和男配角獎，暴力美學風格引發兩極評價，雖然票房不佳，但不少影評預測為「年度華語十佳候選」。