娛圈單打︱激活銀髮經濟　咀啖有乜所謂

嗱，香港人口老化，各界都密謀點樣激活銀髮經濟，皆因唔少長者都深具消費力，只要公公婆婆開心咯喎，多多錢都畀得起。呢，話口未完，有「翻版陳鍵鋒」之稱嘅《中年好聲音3》百強奀星禤振華，近日忽然走紅網絡，皆因有婆婆冧到佢爆，豪擲500蚊大牛求錫錫！

是咁的。禤振華近日到某酒樓登台，氹得在場一班公公婆婆非常高興。當中一位頭髮稀疏嘅婆婆，一見禤振華即表現興奮，唔止熱情捉住手臂，仲三度獻上香吻，後來仲得到禤振華回敬錫錫添！

原來禤振華都經過一番掙扎。話說婆婆非常大膽，主動求吻，禤振華起初非常抗拒，表明自己只錫「女仔」。婆婆二話不說，強調自己都係女仔呀，佢老哥本來詐聽唔到，點知婆婆果斷從銀包掏出500蚊紙，硬塞到佢手上，受人錢財，自然要替人消災，終於就範錫錫婆婆面珠，皆大歡喜。

之不過，呢一幕就非常震撼網民心靈，大嘆搵食艱難，男人尊嚴何存！又唔使咁誇張嘅，記住子華神一句：「搵食啫，犯法呀」，咁就做乜都理直氣壯啦！

再講吖，家陣最有消費力嘅一群，並唔係讀緊書嘅學生哥，亦唔係要供樓交租養細路嘅偽中產，而係呢班非常有活力嘅銀髮一族！退一步講，唔使去到銀髮，五、六十歲嘅女士亦係非常捨得使錢！你睇吓我哋嗰位追星局長，日日扮到鬼火咁靚出席活動，為咗支持Ian火裏火裏去，相信都使唔少！再睇吓「姜濤誕」，又無人機表演又免費電車任搭，少啲財力都做唔到。咁就知道，只要激活到呢個消費群，香港經濟有救啦！