周柏豪化身東莞大使　嗌4萬歌迷食燒鵝

內地超級草莓音樂節一連多日於東莞虎門公園舉行，現場樂迷多達4萬人，逼爆整個公園，眾人分別唱出經典金曲，炒熱氣氛。而本身是東莞人的周柏豪更化身大使，叫大家來食燒鵝，睇籃球賽。

昨日香港歌手楊千嬅、周柏豪、泳兒、王菀之、曾比特陸續登場，柏豪作打頭陣表演嘉賓，大唱快歌的他唱到興起時更剝掉外衣，騷出粗壯的手臂，引來全場尖叫。本身是東莞鄉親的他，現場化身「大使」一樣，介紹當地，向來熱愛籃球的他，指11月有籃球場在當地舉行，還叫大家前來吃燒鵝、睇球賽，相當搞笑，他謂：「大家知道我鄉下係東莞，今次返嚟老家，大家都係我啲表姐表哥，我哋東莞籃球好威水喎！今年東莞女籃攞咗WCBA冠軍係咪？畀啲聲鼓勵吓佢哋，11月份開始呢，就有球賽喺我哋中國籃球城巿東莞舉辦，11月份大家可以嚟東莞食燒鵝、睇籃球好唔好？11月都係我生日喎！」柏豪演出後亦即在社交平台發相發文，表示：「4萬人的歡呼聲就是震撼，感謝你們晚上就來排隊，太辛苦了，愛你們。」

而千嬅於音樂節尾聲才表演，她出席音樂會之前，趁着一連多日假期，她就帶同囝囝Torres到北京的環球影城玩個痛快，不過她與王菀之、泳兒連日來都有綵排準備，昨晚千嬅唱出《煉金術》、《處處吻》等耳熟能詳的歌，而前晚綵排至凌晨4點的泳兒，現場表演更被樂迷大讚聽到起雞皮呢！至於曾比特則大唱《初戀》。