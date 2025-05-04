王祖藍音樂劇落幕　鄧超肉緊「抬」舉

藝人王祖藍首個音樂劇順利演出成功。好友鄧超、陳赫捧場獲邀上台，鄧超透露自小夢想當音樂劇演員，自爆大學時演過《美女與野獸》，但一句也唱不出來，又稱被祖藍演出觸動到流眼淚，但陳赫即場踢爆他並沒真喊，3人互動成為最大彩蛋。

王祖藍首個音樂劇《揚名立萬》日前於上海舉行，劇終王祖藍與眾演員站在台上與觀眾互動，祖藍表示：「第一次做國語音樂劇所以好緊張，不過今日有好多朋友來捧場支持令我輕鬆好多，鄧超在嗎？仲有陳赫？」此時發現戴着cap帽和口罩的鄧超和陳赫在台下，於全場起哄下，二人由觀眾席行上台。鄧超表示：「祖藍演出真的好震撼，被感染到又喊又笑，眼淚都掉在座位上，你怎麼可以演得咁強大呢？因為上次我到香港同大家聚會時，你話準備音樂劇好緊張，但我完全看不出你緊張，真的。」祖藍表示其實超級緊張。鄧超又表示邀請了近日忙於宣傳劇集《蠻好的人生》的太太孫儷陪同欣賞：「最近工作比較忙的「曼黎女仕」我也帶來了，她說一定要來，今天好像如夢如幻，就像蠻好的人生一樣。」觀眾席的孫儷一直掩着嘴笑。

鄧超又滔滔不絕分享讀大學時演過音樂劇的趣事：「我本來就夢想變成一個音樂劇演員，看完你們演出，瞬間好像回到當初在舞台上的時候，我沒吹牛呀！二年級的時候我不是音樂劇班，但我選修《美女與野獸》，但在演出時完全一個字都唱不出來。」有人問他是演美女還是野獸時，風趣的鄧超搞笑地說：「我演美女...是美女野獸之間的那朵玫瑰花，我覺得你們這班舞台劇演員太強大了，好羨慕你們，能夠享受這段美好的人生，在舞台上自由地歌和跳舞演故事，你們太捧!」他還表示一場不夠喉很想再看一次。陳赫就取笑鄧超台下並冇喊，陳赫透露原本會去旅行，差點就錯過欣賞祖藍演出的機會。