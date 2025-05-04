羅天宇打破囚籠　槽肥愛犬

愛心爆棚的羅天宇屋企儼如動物園，其中哥基狗「包包」就是不忍牠被前主人整日困在籠中而帶回家收養。現在「包包」被阿媽寵得肥嘟嘟相當可愛，直言意猶未盡，屋企有意再添變色龍、蜥蜴等新成員。

無綫小生羅天宇由細到大屋企也如動物園一樣，家裏現時養了兩隻狗、一隻貓、三隻烏龜以及兩隻兔仔，相當熱鬧。十多年前屋企因寵物過身，令他相當傷心，動物園也曾一度「關閉」多年。直到天宇初入行，工作時間不穩，他擔心媽媽一個人在家孤伶伶，在當年的情人節送了一隻松鼠狗給媽媽作禮物，其母不夠3日已被狗狗溶化，出雙入對。他說：「我阿媽其實鍾意寵物到不得了，但係經歷過生離死別，所以先暫停咗一段時間。佢寵到啲狗仔都當咗佢係女王，當晒所有人係敵人，好保護我阿媽，我哋都畀啲狗咬到損手爛腳，出街前錫啖阿媽都唔得。」

天宇屋企的動物園「重啟」愈來愈熱鬧，現在飼養的其中一隻哥基狗「包包」，肥嘟嘟相當可愛，但原來是相當有愛心的天宇，不忍「包包」遭前主人終日困在籠中而帶回家收養，他說：「包包喺佢前主人嗰度因為成日周圍痾，所以每日都被困喺籠度，於是我就帶咗佢返嚟，試吓相唔想處到，初頭佢都會咬嘢、周圍痾，依家就唔會，仲好肥、好可愛，其實我阿媽養嘅狗都係肥，包包都要減肥喇。」

飼養寵物最艱難是面對生離死別，天宇最傷心是由7、8個月大就開始飼養的鬆獅狗，當年因看見狗狗在寵物店愈來愈大隻，再沒有人要就會被送去人道毀滅，於是呃阿媽稱幫朋友暫托數天，結果一養就是10年，他說：「養到佢10歲因為病痛走咗，佢係自己一手湊大，佢走嘅時候真係好唔捨得，佢淨係認一個主人，好似我去咗開工，佢就全日坐喺屋企嗰個位等我返嚟，狗狗你真係我哋嘅屋企人。」天宇又透露數月前有隻只有10歲的貓貓突然離世，令他相當傷心，至今也未能接受。寵物對他而言絕對是家人一樣，他直言有意再養變色龍、蜥蜴等新成員，他說：「因為由細到大都真係好鍾意小動物，覺得佢哋好純真。」