【營事檔案】芝士紫菜豬肉卷

簡單的幾種食材，就可以煎成是一道色香味俱全的豬肉料理。紫菜的香氣、芝士的濃郁口感，加上豬肉片的肉香，一煎好就會被搶食一空了！而且製作都沒有難度，不怕卷不起又不會黏鍋，是每次煮完都會被大讚的食譜！

紫菜：海洋中的礦物質寶庫

紫菜富含碘，這種礦物質對維持甲狀腺功能至關重要。甲狀腺負責調節新陳代謝、生長發育和體溫等生理機能。適量攝取碘可以預防甲狀腺腫大和相關疾病。此外，紫菜還含有鐵、鈣、鎂等多種礦物質，有助於維持骨骼健康、預防貧血和促進神經肌肉功能。而當紫菜作為零食或小食的時間，都會加上油、鹽作調味，因此在食譜中的調味又可以簡化一點了。

低脂芝士：高鈣質低乳糖

低脂芝士是這道料理的另一個營養亮點，它提供了視覺及味覺之外，更提供了豐富的鈣質。香港人都有一部分有乳糖不耐症的問題。乳糖不耐症分為永久性及暫時性，永久性常見於亞洲人，因飲食文化上乳製品不是常食用，因此部分人童年過後乳糖酶數量下降，令身體不能分解大量乳糖。而暫時性乳糖不耐症則會發生在曾患嚴重腸胃炎、曾做腸道手術、經常服用抗生素，或超過3個月沒有進食奶類的人士當中，隨時間會有不同程度的改善。而芝士就是相對乳糖含量較低的乳製品，因此十分適合患有乳糖不耐症的人士作為補充鈣質的來源之一。

芝士紫菜豬肉卷

材料：

低脂芝士 2片

紫菜 2片

豬肉片 6-8片

辛奇 2湯匙

調味料：

生粉 適量

鹽 適量

黑胡椒 適量

做法：

1) 豬肉片上薄薄灑上生粉

2) 鋪上紫菜、低脂芝士及辛奇卷起來

3) 燒熱鑊加少許油，加入豬肉卷煎至定型

4) 加入調味料煎至金黃，切件，完成

黃彥澄(Joey) - 認可營養師(香港營養師學會)

擅長聆聽以及了解客人感受，從而設計適合客人的美味及多元化餐單，將餐單融入生活。