王大陸發聲明否認教唆犯罪　違反個資法、逃兵役隻字不提

33歲台灣男星王大陸自從2月起，接連被查出涉嫌以百萬造假證明扮病逃兵役、和Uber司機發生衝突等案件，檢方本月1日起訴他違反《個人資料保護法》，另外涉妨害兵役還在偵辦中，而涉透過富二代游翔閔教唆打人的傷害罪部分，因雙方和解，被毆打的Uber司機撤告，予以不起訴。王大陸的中國工作室今天（4日）發布聲明回應，否認教唆犯罪、參與違法犯罪暴力行為、恐嚇等罪名。

王大陸工作室相隔近3個月PO文：「針對近期部分媒體及網路使用者通過互聯網平台持續對王大陸先生就相關新聞所為斷章取義的搬運報道、惡意捏造，並大量傳播與實際事實不符之誹謗不實言論，本工作室將持續監控該等主體之民事侵權行為及刑事犯罪行為，並透過法律途徑追究其全部民、刑責任。我們已委託北京國樽律師事務所介入處理部分平台及主體的侵權行為；已委託明永聯合法律事務所處理涉及近期案件相關訴訟工作。」

工作室並表示：「針對前段時間新聞媒體大篇幅報道王大陸『涉嫌／教唆殺人未遂』、『教唆傷害』、『涉黑關係』等相關個人事件引發社會廣泛關注及討論，造成對媒體和社會資源的浪費，我們表示最真誠的歉意。其中所指述內容有所誤會，且與事實嚴重不符，為使事實不被扭曲、停止造成更大社會負面影響，我們特作出如下說明。」

工作室闡明：「對乘車過程中未能良性溝通導致口角衝突，王大陸已向當事人司機誠摯致歉並主動承擔相應責任，對爭執過程中存在的言語問題及不禮貌行為深刻反省，對事件發展過程中給社會大眾造成的困擾，以及可能引發的負面示範效應深表歉意。」

工作室澄清：「『司機女兒發生譴責』相關內容係惡意捏造，為博取流量企圖誤導公眾。不存在教唆犯罪行為，不存在參與違法、犯罪、暴力行為，不存在任何形式的恐嚇行為，不存在涉黑背景及關聯。」交代事件結果為當事人司機已充分理解、接受調解並撤銷告訴。至於涉妨害兵役、違反《個資法》等，王大陸工作室則隻字未提。