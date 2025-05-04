陳凱琳生女有得諗　3子+1湊成「月亮太陽」

藝人陳凱琳（Grace）今日（4日）現身尖沙咀出席講座擔任嘉賓，分享育兒理念。受訪時，Grace表示出席活動前回憶起6年前的第1胎，便在手機找當時的照片，但並不是在相簿內，而是與老公溝通的訊息中，因為第1胎最緊張，加上當時老公長時間在內地拍劇，發生甚麼事都會即刻分享給他，之後懷第二、三胎時才開始較輕鬆。

問到會否想生第4胎，Grace指未有計劃，但講到可以追番個女時，她即刻改變主意笑指可以諗，大仔叫承悅，二仔叫承亮，細仔叫承太，三人湊了「月」、「亮」、「太」，還差一個「陽」字。

談到Grace早前與父親拍攝樓盤廣告，問她會否買樓投資下，她指：「其實對呢啲我就真係唔係好叻嘅，但我覺得如果依家去做呢個決定都係為咗將來小朋友，其實我哋依家成日都話我哋出嚟工作，或者做嘅每一件事都係希望可以鋪排得好啲畀小朋友，（三個仔要一人一層？）所以未買囉，無能力買，依家我反而成日同佢哋講，媽咪做到最好嘅一樣嘢比你哋，就係希望以身作則，希望佢哋睇到其實我哋每一個人都有自己嘅能力去努力，第日都要出一份力去照顧自己。」

問到會否同仔仔拍廣告，她指表示應該比較少，因為她和老公都是這一行，覺得這一行有它的複雜性，所以想讓小朋友自己做決定。Grace更分享大仔有藝術天分，很喜歡表演，上星期帶兒子上跳舞堂時，大仔喜歡跟隨老師指引，而次子則突然之間break dance，老師亦讓他自由發揮並鼓勵他，Grace有感而發：「所以我成日都覺得我哋唔可以成日一見到小朋友係我哋大人心目中或者眼中覺我唔啱就stop佢，反而我哋容許佢嘗試咗先，跟住慢慢係安全嘅底下，去guide佢去搵到一個合適嘅模式。」

近日Grace推出以兒子真實發生的故事為藍本的故事書，她指自己本身就想寫一本書送給小朋友，將來就有一份回憶給現在這階段的他們，但在思考書本內容時，發生所有小朋友都有個共同點，就是大家都會上學，所以成本書的內容都圍繞著校園內發生，她續指覺得有趣的是當小朋友上學，其實父母就看不到發生甚麼事，很多時會感到好奇，因此會鼓勵小朋友分享他們在學校發生的事，在學校如何呈現價值觀和解決問題，故事書便由此做出發點。Grace又透露當她第一次讀故事書上的事件給兒子聽時，他們會覺得很熟悉，同時加深了他們的印象。

另外，Grace分享一個小趣事，故事書中其中一個小故事是由於次子寫中文較困難，雖然他好想放棄寫中文字，但最終還是堅持了，而有天她和次子做功課時，他表示：「唔想做，不過你故事都寫到我最後有堅持到，咁做下啦。」故此她指故事書對她來說可能只是一本書，但可能對他們小朋友而言是人生的宗旨。

Grace星級媽媽的身份令她成為「吸金女王」，深受廣告商的歡迎，而最近娛樂圈多了數位新進星媽，如黃翠如、麥明詩等，問到Grace會否怕被分薄工作，她不介意道：「完全無呢個諗法，仲覺得要祝福佢哋先，知佢哋生咗bb，都睇到佢哋出story話有啲困境，做得媽媽都知會有呢個過程，覺得社會上女性要互相鼓勵關心對方，想繼續睇到娛樂圈更加多小朋友出現，最好生多幾個女出嚟啦。」