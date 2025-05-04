《破·地獄》獲烏甸尼遠東電影節頒2大獎　衛詩雅：感恩！

由許冠文（Michael）和衛詩雅（Michelle）主演英皇電影《破·地獄》，於香港之票房可謂氣勢如虹，截至5月2日，電影最新港澳累積票房數字高達一億六千九百二十一萬，邁向1億7千萬。而上周香港電影金像獎更榮獲5項殊榮，包括「最佳編劇」陳茂賢、鄭緯機、「最佳女主角」衛詩雅、「最佳男配角」朱栢康、「最佳原創電影音樂」朱芸編，以及「最佳原創電影歌曲」《普渡眾生》。

幾位得獎人包括出爐影后衛詩雅、導演陳茂賢、鄭緯機及朱芸編於金像獎過後繼續走訪戲院答謝觀眾支持，Michelle於謝票環節中娓娓道來，感謝觀眾一直以來支持：「參與《破·地獄》嘅整個歷程，觀眾朋友嘅力量佔咗好重要嘅一個位置，大家都同我哋團隊分享自己嘅故事，讓電影同每一個角色更加有重量，所以我好開心可以親身到戲院多謝每一位一直同我哋同行嘅朋友。」

而電影團隊昨晨更從意大利收到好消息，第27屆意大利烏甸尼遠東電影節（Far East Film Festival）於香港時間早上進行頒獎典禮，其中進身競賽單元的《破·地獄》加長版成為本屆唯一得獎港片，先後獲頒觀眾票選銀桑獎 (Silver Mulberry Audience Award) 及專業觀眾黑龍大獎（Black Dragon Award），成為本屆大贏家。對於同時獲得觀眾及影評人的認可，導演及編劇陳茂賢透過文字表達謝意：「感謝烏甸尼遠東電影節的觀眾與及專業評審對《破·地獄》的愛與肯定，感恩呢套戲這趟神奇的旅程又再收集多一道美麗的風景。」至於Michelle得知消息後，心情亦為之興奮：「好感恩《破》片團隊喺意大利得到肯定，多謝當地觀眾嘅喜愛，讓電影走得更遠。」