陳奕迅首度日本東京開個唱　《富士山下》壓軸：點可以唔唱？

「歌神」陳奕迅（Eason）5月3日首度在日本東京橫濱頂級演出場館K-Arena舉行個人演唱會，逾萬席位全數售罄，吸引日本、香港、台灣、內地及全球歌迷共聚一堂，見證橫跨語言與文化的音樂盛宴。

Eason為首次日本演出，於Encore部分，特別規劃「東瀛情懷歌單」，重新詮釋玉置浩二經典《Mr. Lonely X 愈想愈無謂》 的雙語版本，驚喜獻唱1995年於日本錄製的出道代表作《游離份子》。他舞台上分享：「這首歌與日本關係很深，當年華星唱片特邀請作曲家蒲田博信為新秀冠軍作曲，所以我有幸唱到他的作品，歌曲更是由The Checkers的編曲家為我編曲，我人生第一次到日本，第一次於東京目黑區錄音、六本木拍攝MV，MV是郭啟華執導及親自拍攝，第一次吃到日本壽司也是這一年，郭啟華還笑我，『吓？你第一次食壽司？』非常多美好回憶。」

接着Eason選唱了玉置浩二的《Mr. Lonely X 愈想愈無謂》， 又揀了改編西村由紀江鋼琴曲的《傷信》演繹。來到富士山下，當然不能不唱《富士山下》，所以Encore最後一首歌，觀眾不停要求，Eason也笑道：「來到日本點可以唔唱呢首？」前奏一響，即引爆全場開心歡呼哄動。

歷經全球159場演出，Eason盛讚橫濱場館是「最佳音響聖殿」，讓他唱得非常之享受，現場歌迷則網上形容昨晚的演唱會為：「最完美狀態演繹所有曲目，最極致聽覺體驗 ！」日本鋼琴家西村由紀江是自行購票進場支持，大會得知後，馬上邀請她到後台跟Eason見面。兩人第一次見面，Eason及西村也非常開心，西村更向Eason表示，觀眾席上聽到他提自己名字三次，非常感動。

是次演唱會，有令Eason開心也有讓他傷懷的地方，為他設計Fear And Dreams 舞台服裝的日本設計師瀨尾英樹（Hideki Seo），於去年因病離世，作為巴黎傳奇品牌首席弟子，瀨尾2019年起為他的巡演設計服裝，卻因病情惡化，一次也未能到演唱會現場親睹作品亮相。今年他演唱會希望可以換上新服裝，瀨尾太太特地齊集回丈夫生前的團隊，用瀨尾上次的設計的元素，為他訂製新的舞台服裝。Eason感動表示，「非常感謝瀨尾英樹先生對我的支持，他的太太今晚帶同自己及瀨尾父母到場支持，並且帶著瀨尾的照片坐於席上觀看，她告訴我，瀨尾看到了！我們非常開心。」

一直都傳今年日本會有地震災難，騷後早上更發生4.1級地震，問到來日本前Eason 有沒有擔心過？他笑言：「我一點也沒感覺到震動，就像我的演唱會 Fear and Dream 主題一樣啦，不要過分over thinking，未發生，別當真！(夢的可能歌詞)，所以從來沒有擔心過。哈哈。反而看到新聞日本百日咳很厲害，所以我今次來到東京也很少外出，小心保護自己，免得演響演出，完騷後放下心頭大石，今日終於可以同家人外出食個拉麵啦！」

香港歌迷不停網上呼喚Eason「返香港啟德收官」，Eason幽默回應：「遲啲再講啦，我從來也不是那種第一時間update手機型號的人，幾時換？哈哈，總會有一日換新型號嘅。 」