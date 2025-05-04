梁芷珮玩轉秘魯　坐小型飛機睇納斯卡線

「旅遊達人」梁芷珮（Christy） 擔任無綫全新旅遊節目《南美潮什麼》主持，旅程由她與攝影師老公二人同行，歷時38日，深入探索巴西、玻利維亞、秘魯這三個美麗且充滿魅力的國家。由於南美洲交通不便，光是搭乘飛機就多達21次，火車及巴士的搭乘次數更是不計其數，相當考驗體力。節目將帶觀眾去到秘魯，探索馬丘比丘，挑戰彩虹山，更入住懸崖酒店，感受極限刺激！更玩轉巴西里約熱內盧狂歡節，獨家直擊花車製作，再飽覽海灘美景，之後前進玻利維亞，在天空之鏡享受浪漫鹽田午餐、香檳日落。

明日（5日）播出的第一集，Christy率先去到秘魯的利馬，乘坐小型飛機從高空觀望納斯卡線，納斯卡線是位於秘魯納斯卡沙漠上的巨大地面圖形，圖形包含動植物、幾何圖案等，尺寸巨大，只能從高空才能看清全貌，搭乘小型飛機觀看納斯卡線並非易事，飛機會不斷的盤旋，Christy 表示：「飛來飛去轉來轉去嘅感覺真係好辛苦，我哋成個人標汗啦，跟住好想嘔啦！」

Christy之後前往全南美唯一的天然綠洲，搭乘吉普車在沙漠中奔馳，刺激到她驚聲尖叫，緊抓老公大喊：「快到好誇張，好驚呀！」她下車後直呼：「仲刺激過玩過山車！」之後更挑戰垂直趴在滑板上體驗高處滑沙，她再次受驚：「好快啊，黐線㗎！」她有些尷尬地表示：「又係咁成個山得我一個喺度嗌。」該集的最後一站，她轉機前往平均海拔3,400公尺以上的庫斯科，挑戰海拔高達5,200公尺的彩虹山。成功登上彩虹山山頂後，山頂卻被大霧籠罩，等待霧散後，她與老公甜蜜地在彩虹山前親吻合照，還搞笑地與戴着太陽眼鏡的羊駝合影留念，之後前往海拔較低的地方，換上泳衣在懸崖邊的溫泉中享受。最後摸黑前往懸崖酒店，場面驚險萬分。