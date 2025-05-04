王敏奕朱敏瀚互笠高帽　CP組合獲網民讚賞

藝人王敏奕、朱敏瀚、楊卓娜及黃子恆等今日（4日）為無綫熱播劇《虛擬情人》宣傳，眾人在台上大玩遊戲，朱仔蒙眼摸大家手仔要找出劇中愛人程晴（王敏奕），結果卻猶豫於敏奕、林景程及楊卓娜之間，最終更誤將林景程當程晴，相當搞笑。

王敏奕與朱敏瀚齊齊受訪，談到劇集播出一星期，於網上討論度甚高，二人異口同聲表示有留意，又互笠高帽大讚對方獲網民讚賞。談到劇集於2年多前拍攝，朱仔透露當初有看過試片，但笑指現在劇集出街後反而不敢看：「因為演員會不斷尋求進步，始終2年幾前拍，會覺得自己演得有瑕疵，依家畀我再演繹未必係咁嘅方式，但係一個好好嘅記錄。」他感謝觀眾支持表達不同意見，對很多觀眾也表示喜歡他們這對CP組合感到高興。朱仔透露稍後會找不同好友拍片放社交網為劇集宣傳，問到當中是否包括緋聞女友陳曉華？他聞言立即Adam（劇中角色）上身避談，並搬出監製做擋箭牌説：「監製落咗Data落Adam度，我哋要講返虛擬情人。（因為陳曉華係真實情人唔係虛擬？）我作為Adam 1.0只會對住程晴。」問到劇集播出後街上是否多了很多女生自稱他的情人？他笑指多了很多小朋友情人認得他。

談到有觀眾反映劇中AI有點脱離真實情況，王敏奕表示故事始終比較Fantasy，希望大家能代入這Fantasy世界，自己亦很欣賞導演及監製於剪接方面較傳統無綫劇不同，很多以長鏡頭甚至沒有對白去交代，她留意到有觀眾覺得很文藝，她自己覺得這個形容很不錯。談到她近來忙於內地拍劇，又要趕回港做宣傳會否覺辛苦？她坦言最重要做出好成績：「辛苦但開心嘅，辛苦大家要配合我啲時間。」她笑稱自己似跨境學童。

至於劇中大跳鋼管舞的楊卓娜，台上笑指自己一把年紀，拍攝時也感尷尬，笑言擔心觀眾會「睇到嘔」。她受訪時表示劇集播出但自己不敢看，但未有阻止女女及家人收看，問到老公評語？她笑言：「佢個評語好唔正面，話好核突，哈哈！」