姚焯菲「跟風」唔去日本　鍾柔美專注學業望升大學

藝人姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、林智樂、文凱婷、胡子彤、洪助昇、陳宗澤、張蔓莎和台灣女團GENBLUE，今日（4日）現身旺角出席建造業安全獎勵計劃嘉年華會。在受訪時，Chantel表示覺得近來少了機會與大家見面，直指自己現在的時間一分為二，一半是舞台劇，另一半是則拍電視劇，更分薄了唱歌的時間，但她指自己經常會在屋企或車上練歌，Keep住把聲的狀態。

Chantel於早前4月初到日本旅遊，她直言一向覺得日本是旅行必要去的地方，又因為好多人指7月後就不能去，問她是不是相信傳言，她則笑答自己不是相信而是「跟風」。至於她即將在6月出演的舞台劇《三·八》，她透露正在密切排練中，但因為各人都有不同的工作安排，未必次次都人齊。Chantel表示會盡量每一日都去綵排，但未與劇中拍檔Tiger開始夾，因為各自都有事忙，尚未有適合的時間一起練習，現在相處上還有點尷尬，希望可以打破隔膜。

在學業方面，Chantel則指要再與公司交涉下，再遲些才能透露給大家知道。而Yumi正在考試期間，剛考完第一日，她指自己今年尚未出歌，又較少出席活動，是因為就讀這間學校後覺得競爭非常大，很想考到好成績後轉上大學，所以會投放更多時間在學業上，相對上工作時間便變少，但考完試後就應該會出多些見大家和專心在自己正在製作的作品上。

問到與好友Gigi（炎明熹）及Windy（詹天文）近來有沒有聚會，她們都表示最近與兩人很少見面。而早前Yumi與Chantel在社交平台上分享的Reel獲粉絲熱烈好評，Yumi則指當日是宣傳Chantel的新歌，更大讚歌曲非常入耳好聽，所以很開心與Chantel做這個Challenge，而好多粉絲最好奇的Fantasy路人方面，Chantel笑指要靠大家的想像力，自己不會透露。問到兩人理想型的類型是類似或不同，Yumi笑言：「你見我哋嘅反應特別唔同，我諗我哋各有各唔同。」Chantel則指：「佢哋有Potential，但係都未必係，因為嗰下真係反應唔切，係直覺覺得係就係。」