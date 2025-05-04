龔嘉欣被突擊搜包包銀紙亂咁攝　秘揭特殊癖好

無綫花旦龔嘉欣（Katy）今年憑《企業強人》首奪台慶頒獎禮「最佳女主角」，進身視后行列的她身價上升，各種工作機會接蹱而來，密密接密密做吸金驚人。

嘉欣不時在社交平台分享自己生活軼事，昨日（3日）被突擊拍了一個翻包Vlog，看看包包內有甚麼東西。有備而來的她因為工作關係拎了一個大包包並逐一介紹。她指除了有化妝袋和香水：「我本身好鍾意一啲中性嘅木味香水，而且每一個袋都會放一支，因為我成日都唔記得噴。」還準備了潤手霜、小型藥袋和筆：「我支支筆都一定要有幾種顏色，我唔知攞嚟做乜，純綷係因為Hello Kitty。」吸金力驚人的嘉欣，連銀紙都「亂攝一通」。

不過嘉欣原來有一種特殊癖好，她特別介紹包包的重點：「如果有睇我直播，我係非常鍾意買紙巾，仲有乾嘅洗臉巾，我會將佢整濕，化妝之前再抹臉。」她突然又拎出一個「蝴蝶結」，但原來是一個垃圾袋，最後龔嘉欣總結了一個結論：「我真係好鍾意紙巾。」有人以百寶袋來形容嘉欣的包包，又有人說：「鍾意紙巾，又鍾意hello kitty ，咁係咪應該買hello kitty 包裝嘅紙巾畀你？」、「其實女人的包包多幾包紙巾也好，去廁所甚麼的都可以用，不然去廁所沒紙巾到處找紙巾，一蚊幾一包小小的。」