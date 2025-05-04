李璨琛細女右腳離奇骨裂　Lu媽爆差啲斷腳

藝人李璨琛與老婆梁志瑩（Sophia）育有兩女，7歲大女李元元（Lucy）及2歲的細女李斐斐（Sucy），兩個囡囡都面圓圓兼眼仔睩睩，生得非常得意可愛，是近年深網受網民歡迎的星二代。Lucy和Sucy平日主要由媽咪照顧，梁志瑩的獨特湊女方式，不時令網民大開眼界。而一向手多多周圍搞的Sucy終於靜下來，因為她驚爆出現骨裂：「隻腳差少少就斷！」

梁志瑩已經在社交網貼上Sucy右腳小腿紮上繃帶的相片，不過當時未有透露詳情，只說：「兩歲就要睇跌打 #容易受傷的女人 #行唔到 #冇得四圍搞 #簡直係炳炳最大嘅懲罰。」其後再貼Sucy坐定定的相片並說：「要去到隻腳受傷先肯坐定定畀我搞吓啲造型呀，畀我影返幾張靚相啊，陰功 #我同佢講 #唔准除條辮 #如果你一除 #我就撳你隻痛腳 #結果佢真係冇除#深深體會到有痛腳揸手嘅好處。」

梁志瑩之後透露Sucy右腳小腿紮上繃帶的原因：「兩年前，完全未識行；兩年後，隻腳差少少就斷 #冇人知道炳炳究竟經歷左啲乜嘢 #冇碌落街冇大喊過冇撞親撞瘀嘅痕迹 #但係個上五寸下五寸裂左#仲要裂到咁 #經典 #不解之謎。」林盛斌太太留言分享一個經歷：「我個仔剛剛都有呢啲經歷，醫生話因為小朋友嘅骨好脆，所以有時候輕微嘅撞擊都會裂，所以我個仔都打咗一個月石膏。」梁志瑩亦有回覆：「下星期返去覆診都睇吓使唔使打石膏，大家都要早日康復啊。」