【是日通勝】

農曆四月初八

乙巳年 辛巳月 甲戌日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：開倉、出財

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：49、23、22

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

金牛座：投資策略可以進取一點，容易有意外收穫。

雙子座：多點讚美，少點質疑，感情關係會更加好。

巨蟹座：生活稱心如意，沒有太多煩惱，讓人羨慕。

獅子座：心態上不夠積極，事業發展勢將受到拖累。

處女座：財運差，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

天秤座：八卦話題勿參與，避免好運被進一步拖低。

天蠍座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

人馬座：細節決定成敗，粗心大意會變事業絆腳石。

山羊座：享受二人世界的好時機，可令伴侶更愛你。

水瓶座：事業運急跌，頭頭碰着黑，自信心受打擊。

雙魚座：事業出現阻力，改善人際關係是當務之急。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）狗 財運升

（跌）龍 易犯錯

鼠：心動不如行動，向意中人表白易成功。

牛：用心經營感情關係，幸福感隨之而來。

虎：目標清晰，無論做甚麼都有滿意效果。

兔：能做到自己感興趣的事，要懂得感恩。

龍：是日沖煞，做事易急躁，犯錯機會大。

蛇：身心狀態佳，桃花運上升，財運也不錯。

馬：貴人力撐，有望展現才華，好好把握。

羊：財運差，易因判斷失誤蒙受金錢損失。

猴：投資運不錯，瞄準中長遠項目易獲利。

雞：借酒澆愁愁更愁，還是向朋友求助吧！

狗：財運上升，家庭經濟問題可得到解決。

豬：健康是財富，多多保重，早睡勿熬夜。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

風水輪流轉

有人說，自己是無神論或信甚麼宗教，須知道任何宗教信與不信都是個人選擇，不可能強迫或教人要認同你，一切都是因緣。同樣地，某些人一聽到玄學風水，馬上認定為迷信，或評論為非精密科學，請問怎樣證明？更有人說是聽別人講，卻又講不出是誰人所講，難怪坊間有那麼多電騙，禁之不絕。

中華文化有五千年，易經智慧博大精深，佛教也只有兩千多年而已，其他的也不去追溯，根本是風馬牛不相及。但有些人講甚麼也叫不醒，直至中伏一刻才講句「我早知，就不會這樣啦」，俗語有云「有早知無乞丐」！

見到坊間某些「大師」多年來在各媒體自我宣傳，天天讚自己有幾厲害，借用宗教綑綁善信的心去追隨他，目的是吸財啊！花若盛開，蝴蝶自來，一名真正的高手，用不着天天跑出來刷存在感。你可以單純地相信人，但不要以為世上有單純的人。

人有人運，家有家運，地有地運，國有國運，只要有出生或成立的日期，就可以透過八字計算出來。

最近有著名鐘錶珠寶店老闆找我看新住宅風水，談到她的旗艦店舖因加租而不續租，要先知道她本人的大運仍在運中，店舖沒有了，也不是壞事，一個人在運，頭腦一定清醒，選甚麼都對，不用找風水師，因此其新住宅也找到了當時得令的風水屋，只需要內部做些布局已可以。至於該店舖的地運可能已退，從目測所見，附近吉舖也多，亦有些店舖開了一段短時間就關門了。