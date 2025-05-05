譚嘉儀飲水思源念娘家　冇約照做劇宣傳

歌手譚嘉儀3月初時離開無綫，但依然在網上為有份演出的熱播新劇《虛擬情人》宣傳，上載染了黑色頭髮，造型斯文的劇照相，及跟劇中男女主角朱敏瀚、王敏奕及其他演員包括黃子恆及鄧智堅等的合照，張張相都勾起她在無綫的回憶。

她寫道：「大家好，我係夏小雨（劇中角色名），好開心可以參與到《虛擬情人》呢一套劇，飾演到呢個角色 ！」仲順便宣傳埋由她創作的主題曲：「更開心嘅係今次有我親自作曲填詞嘅主題曲 《熟悉的你》，將程晴同Adam（由王敏奕及朱敏瀚飾演）之間嘅故事，用音樂描寫出嚟。」

沒有開劇的日子，她亦不愁寂寞，皆因忙為「囝囝」舉行1歲生日會，上載多張貓貓「雲尼拿」慶生相，貓貓的生日蛋糕相當有儀式感，除插了蠟燭，白色忌廉跟牠的毛色一樣白雪雪，而最可愛是「雲尼拿」不怕火，企在蛋糕旁，還靠近火光似吹蠟燭狀。

貓奴嘉儀留言：「未養過一隻貓貓可以咁好動又搞笑、成日陪我去街街，『雲尼拿』真係好叻叻、出街又唔驚，又活躍又可愛！ 仲要好嗲嗲，好黐身。」又感恩貓貓快高長大，覺得牠不似1歲：「好大隻，睇番佢細個嘅相真係好細粒，唔好大得咁快啦BB，希望『雲尼拿』可以繼續健健康康！開開心心咁成長，同埋希望同雪雪姐（另一隻貓）可以唔好再打架，和睦相處相親相愛。」言詞中盡顯一顆慈母心。