立夏節氣　重在「養心」

是日立夏，為24節氣中的第7個節氣，也是夏季的起始，隨着氣溫升高、陽光增多，萬物進入生長旺盛的階段。中醫認為夏季屬火，對應人體的心臟，養生的重點在於「養心」，同時注重調理陽氣，以適應外界的氣候變化。以下從飲食、起居、運動等方面分享立夏時節的養生要點。

飲食宜清淡滋陰

立夏之際，氣溫升高，人易出汗，耗傷津液。此時飲食宜清淡，少食肥甘厚膩，以免助濕生熱，損傷脾胃。推薦食用清熱解暑之品，如綠豆湯、冬瓜湯、西瓜、苦瓜等。這些食物性涼味甘，能清心火、利小便、解暑熱。而夏季心火旺，易耗傷陰津，可適量食用酸甘之物，如烏梅、山楂、番茄等，以生津止渴、斂陰護心。由於立夏正值梅雨季，濕氣較重，易困脾胃，因此可適量食用薏米、赤小豆、扁豆、山藥等健脾祛濕之物，炮製成粥、湯或羹食用更佳。

晚睡早起順應陽氣

《黃帝內經》提到「夏三月，夜臥早起，無厭於日」，提醒夏季應早起，適當延遲入睡時間，以順應自然界陽氣的生發。同時午間陽氣最盛，可適當午休20至30分鐘，有助恢復精力，避免疲勞。此外，室內長時間開冷氣導致空氣不流通，容易誘發感冒或風濕性疾病，因此應注意定時開窗通風。隨氣溫升高，外出應做好防曬措施，穿着宜寬鬆透氣，淺色衫褲為主，減少陽光直接照射。

適當運動增強體質

立夏時節，氣溫升高，人體新陳代謝加快。適度運動可以促進氣血運行，增強體質。宜選擇早晨6至8時或傍晚5至7時運動，避開中午高溫時段。運動方面推介太極拳、八段錦、五禽戲等中醫傳統養生功法，既能舒展筋骨，又不會過度耗氣傷陰。另外散步、慢跑、游泳等中低強度有氧運動也適合。同時建議遵循「微汗為度」的原則，避免大汗淋漓，以免耗傷陰津。