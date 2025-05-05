Lady GaGa巴西騷兩人策炸彈恐襲被捕　警方隱瞞不報騷照開

美國天后Lady GaGa上周六（3日）於巴西里約熱內盧科帕卡巴納海灘舉行免費演唱會，吸引超過200萬萬名觀眾到場，打破史上女歌手觀眾紀錄，不過演唱會原來成為恐怖襲擊目標，巴西警方上周日（4日）拘捕兩人，涉嫌策動炸彈恐襲，其中一名男子據稱是領袖，被控藏有非法武器，另一名少年則被控藏有兒童色情物品。他們屬於反性小眾族群的激進組織，以GaGa粉絲「小怪物」（Little Monsters）名義於網上招攬青少年加入，使用汽油彈與土製炸彈。警方於多個州份掃蕩，從15名疑犯沒收電話與電子設備。

警方指他們於演唱會舉行當日秘密阻止恐襲，以免引發大規模恐慌。然而，警方被爆沒有通知GaGa，她團隊是開騷翌日看新聞才知道恐襲計劃，因此根本沒有機會取消表演。知情者表示：「佢出去表演時完全唔知道有咩可能會發生。」GaGa團隊指他們準備與進行演唱會時都有與警方緊密溝通。今次演唱會是由巴西政府資助，旨在推動盛事經濟，預計為當地帶來1億美元（約7.8億港元）收入。

GaGa騷後翌日於社交網站撰文：「冇嘢可以令我預期到昨晚嘅騷畀我嘅感覺，我為巴西人民演唱感到絕對光榮同快樂。我開場時見到嘅群眾令我震懾。你哋嘅心光輝閃耀，你哋文化好有活力同特別，我希望你哋知道我同你哋分享呢個歷史時刻有幾感恩。估計有250萬人嚟睇我唱歌，係史上女歌手最大群嘅觀眾。但願我可以同全世界分享呢個感覺，我知道我唔可以，但我會咁講，如果你迷失方向，只要你相信自己同努力，就可以行返啱路。你可以透過磨練自己熱誠同技能，畀自己尊嚴，推動自己達到新高度。你可以扶起自己，即使需要啲時間。多謝里約熱內盧等我返嚟。多謝全世界嘅小怪物。我愛你哋。我永遠唔會忘記呢個時刻。舉高隻爪啦小怪物。Obrigada（葡萄牙文多謝）。愛你哋嘅怪物母親上。」