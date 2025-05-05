沙漠變藝廊　奇幻雕塑建築

「Desert Serenity House」的設計靈感來自沙丘的地貌，跟周邊環境形成鮮明對比。（互聯網）

荒蕪、乾旱的沙漠，在很多人眼中，從來不是一個宜居的地方，但不少設計師嘗試以創意逆轉大家的想法，像今次介紹的概念建築，美得像一件件充滿奇幻色彩的藝術雕塑，令沙漠一下子變了戶外藝廊！

Desert Serenity House@阿拉伯半島

由設計工作室Studio Aghaei構思的「Desert Serenity House」，旨在給阿拉伯半島打造一個未來感十足的沙漠居所。從預想圖所見，這幢別墅的流線造型受沙丘地貌所啟發，極具線條美。呈乳白色的光滑外牆，跟周邊的粗獷岩石與砂岩柱形成鮮明對比，在陽光照耀下，格外醒目。由別墅向外延伸的白色步道，猶如一條隨風起舞的白色絲帶。

「Desert Serenity House」的面積約550平方米，客廳、餐廳、廚房、臥室、浴室等設施一應俱全。室內布置以柔和的莫蘭迪色系為主調，營造出寧靜舒適的氛圍。未經打磨的牆身，呈現粗糙質感，與外邊的沙漠景觀相呼應。值得一提，浴室與天然岩石巧妙相連，周邊以沙漠植物作點綴，可為住戶帶來不一樣的浸浴體驗。