炎明熹姚焯菲默契仍在　情迷日本踢走負面情緒

同為女圑After Class成員的炎明熹（Gigi）及姚焯菲（Chantel），前者因和無綫的合約問題，事業全面停擺，反而後者頗受力捧，推出單曲、拍處境劇又演出舞台劇，似乎兩女星途已分道揚鑣，不過同樣都愛好旅行，兼且情迷日本。

Gigi日前在社交網分享旅行相，戴住cap帽及太陽眼鏡沐浴在溫暖陽光下，更走進大自然的懷抱中，靜靜地賞花、在樹林吸取靈氣，拍攝昆蟲，還親親可愛山羊，完全處於放空中，難怪她心情靚靚，之前的負面情緒消失得無影無蹤。

至於Chantel就於4月頭遊日，不過她就在鬧市中停留，得閒就到市中心的購物區血拼，到年輕人最愛的時尚品牌瘋狂shopping買到一袋二袋，之後就到不同的主題餐廳打卡及歎貴價日式料理，果然有富爸爸支持的她，毋須難為自己，旅費不用慳住使。

另外，萬千寵愛在一身的Chantel，其Fans Club早前推出應援第四擊，踩入姜濤的「地盤」銅鑼灣，花5位數租用位於勿地臣街的20層高巨型廣告牌，不停播放其新歌《New Fantasy》，連Chantel都被吸引到場打卡留念。