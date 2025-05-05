鍾麗緹晒3愛女美照　網友點名：怎麼沒她

現年54歲的鍾麗緹（Christy）性格敢愛敢恨，身為性感女神的她，更曾經有3段婚姻，並育有3名女兒。而日前作為媽媽的鍾麗緹也自豪曬出女兒美照，令眾人看呆之餘，也不免敲碗喊：「怎麼沒有最美的媽媽！」

日前，鍾麗緹在社交網晒出3名女兒的合照，只見3姊妹現身Rihanna旗下化妝品品牌活動，雖然有著與媽媽同款美貌，但穿搭風格大不同。像是27歲大女兒Yasmine身穿兩截式牛仔套裝搭配長靴，並將長髮綁起展現利落帥氣風格，緊實四肢曲線及小蠻腰相當搶眼；17歲二女兒Jaden雖同樣選用牛仔材質，但是以細肩帶洋裝呈現，增添一絲甜美感；15歲小女兒Cayla則是換上白色洋裝搭配高跟鞋，渾身散發溫柔氣息，雖是年齡最小卻以最成熟打扮，形成反差的視覺驚喜。

對此，鍾麗緹亦自豪分享道：「我的女孩們在上海！我的小飛天小女警！」網友都被3人美貌震撼，紛紛留言道：「三個鐘麗緹！」、「我喜歡他們，因為長得像你！你真是太幸福了。」、「都好漂亮。」、「大女兒真的很像你！」由於鍾麗緹未現身合照中，似乎是要把焦點留給女兒，網友也不免點名當年迷暈許多人的女神：「怎麼沒有最美的媽媽？」、「女孩們，你們的媽媽呢？」