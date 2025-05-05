江嘉敏睇藝術展有心得　推薦搵導賞員留意細節位

藝人江嘉敏除了在音樂方面有天分外，原來對藝術方面同樣充滿興趣，近日她在社交平台晒出多張到香港故宮文化博物館觀展的相片，並寫道：「平時都好鍾意行展覽，因為好鍾意睇啲靚嘅藝術品。但係今次再特別啲，安排咗個好好嘅導賞員Thomas一路陪住我睇一路講解。除咗深入了解到啲歷史之外，仲會留意到展品一啲細節，平時自己睇一定唔會發覺到。法國嘅畫像全部都九一面或者係八二面，而中國嘅畫像就會望落四四正正，務求見晒眼耳口鼻，不過個感覺就會冇咁立體。」

江嘉敏有趣地分享多個意想不到的展品：「望到一幅法國人喺度開party，係咪諗都諗唔到彈琴嗰個會係莫扎特呢？明明望落係花樽，原來係個香水瓶喎，遠睇係一塊平平無奇嘅銅，Zoom近啲原來刻晒字㗎人。」她分享完更不忘推薦粉絲：「個展覽係最後一日喇，真心推薦大家去感受下，記住搵導賞員啊，佢哋先係真正嘅時光旅人。」

但原來她除了喜歡藝術感的展覽外，對卡通展覽同樣亦有興趣，早前她亦在社交平台晒出與妹妹到蠟筆小新互動體驗展的經歷，並寫道：「明明係我妹鍾意蠟筆小新，點知影得最多相係我，因為真係好多打卡位都好意啊#小時候我們看他搗蛋跳屁屁舞講些怪聲怪氣的話笑得停不下來#長大後才發現那些笑聲裏藏著家的溫暖生活的現實還有成長的模樣。」從片段中可見，江嘉敏整個人十分投入在遊玩展覽中，又紛紛在各打卡位拍照留念，顯得很有活力和童真。