母親節蛋糕朱古力　打卡呃Like

想為母親節加點甜蜜回憶，當然要來一口美味的甜點，坊間很多主題蛋糕都有不同的造型，就連朱古力都以媽咪最愛的物件作設計主題，收到就更開心。

純素優雅

愛吃甜又要考慮健康因素，素食是個不錯的選擇。本地純素烘焙店於母親節以復古藝術和花卉作主題，首次推出半邊蛋糕，配以畫作方式展現，優雅又吸睛。淡粉色的Garden of Love是士多啤梨蛋糕，配翻糖蝴蝶和珍珠點綴。另一款Painted with Love可自選口味，周邊是手工淡紫色褶邊作裝飾。客人可自訂Happy Mother’s Day貼紙作標示，感覺更似畫作。Endless Love心形蛋糕用朱古力甘納許霜唧出玫瑰花，另有DITY迷你蛋糕套餐，內有顏色糖霜筆和七彩糖針，隨時為媽媽打造一個獨一無二的蛋糕。

韓式花藝

韓國除造星出名，美食亦有不少選擇。意式連鎖蛋糕店以韓式花藝作靈感，打造出限定的花の女王，這款韓式手工豆蓉花士多啤梨杧果蛋糕，表層唧上手工豆蓉花，配上新鮮雜莓和蝴蝶，立體又搶眼。另一款絲絲入愛是鮮雜莓忌廉蛋糕，粉紅色海綿蛋糕配士多啤梨和藍莓作餡，表面放雜莓，再加上紅色蝴蝶結絲帶，猶如一份精緻的禮物。

化身女王

在家中，媽媽說話一言九鼎，有如女王般氣勢。本地連鎖餅店今年推出多款主題蛋糕，女王蜜語是雜果忌廉蛋糕，表層的牛油忌廉玫瑰配閃亮的王冠作裝飾，將媽媽變成女王，夠晒開心。玫瑰花束蛋糕是士多啤梨脆脆忌廉蛋糕，以粉嫩韓式花梨和士多啤啤梨裝飾，周邊配鏤空花紋，加強視覺效果。另外還有壯觀的牡丹花園（薄荷朱古力蛋糕）、蘭花配搭的花漾蜜意（雙莓慕絲脆脆蛋糕）和紅心寶盒（比利時朱古力慕絲脆脆）等選擇。

高貴蘭花

除了康乃馨或百合，高貴的蘭花也是媽咪的心頭好。西九五星級酒店今年以饗樂與寵愛作母親節主題，除有東南亞饗饌之旅自助餐、米芝蓮星級中菜廳的限定8道菜晚餐等選擇。墨西哥籍糕餅主廚Alicia Castillo設計的荔枝野莓羅勒慕絲蛋糕，荔枝慕絲配野莓羅勒果凍，粉紫色外型再加立體蘭花，頓時生色不少。

唇膏和鑽石

每位女士，都希望打扮得漂亮有神采。本地朱古力品牌今年的母親節系列，就有美味的典雅口紅朱古力禮盒，盒子內有唇膏和紅唇造朱古力，獻給愛美的她。另一款粉鑽朱古力小盒，以立鑽石形小盒盛載心形朱古力。另外有女王馬卡龍首飾盒、鬱金香糖霜曲奇棒棒和各款朱古力禮盒等，造型同樣別緻。