楊丞琳闊別香港7年再開騷　喊爆證並非忘恩負義之人

台灣天后楊丞琳闊別香港7年，昨晚（4日）假亞博舉行巡唱，全場爆滿！不少圈中好友如容祖兒、Twins、張栢芝、王祖藍、李亞男夫婦等送上花籃祝賀，陳妍希更驚喜現身捧場！

開場時，楊丞琳勁歌熱舞大唱《BAD LADY》，瞬間將全場氣氛炒熱，之後用廣東話向粉絲打招呼：「香港嘅朋友有冇掛住我？好耐冇見！係咪好多人係其他地方飛嚟？我好掛住你哋。」她還搞笑說今晚的性感造型是香港粉絲的Bonus！這晚楊丞琳不時與台下樂迷互動，當聽到讚她靚時，她搞笑說：「知道我唔似40歲，20歲呀嘛！講笑咋，隨着年紀嘅變化唱歌聲音都有改變，人生不同階段味道不一樣，今晚演唱會是彷彿重走自己青春一遍！」

楊丞琳演全晚唱近四十多首歌曲，又不時向粉絲派心、飛吻，粉絲亦非常受落，獻唱《理想情人》、《雨愛》、《匿名的好友》及《曖昧》等經典情歌時，掀起回憶殺，齊齊大合唱。而舞台更是機關重重，舞台的大屏幕配合多重投影畫面與特效，據悉楊丞琳這次次豪花數百萬將演唱會重置現香港，期間她也不時配合舞台主題換衫上台，當中不乏「Deep V」晚裝，「女人味」令觀眾眼前一亮！

楊丞琳近日捲入「忘恩負義」風波，被Makiyo（川島茉樹代）斥「紅了不認人」，雖然楊丞琳多番否認，也有不少相識多年藝人朋友發文力挺人品，惟事件依然鬧得熱烘烘。楊丞琳在昨晚演唱會上亦以行動力證自己非「紅了不認人」的人。

她在廣東歌環節除了獻唱廣東歌：《我們都是這樣長大》、《越難越愛》及《俏郎君》外，更特別懷念一位看她成長，在去年離世的香港宣傳人員。楊丞琳說多年來每次來香港開演唱會，都是對方告訴她哪首廣東歌是當時香港朋友最喜歡的，也是這位工作人員幫她去標註拼音，但這次對方已不在了：「我永遠記得他跟我說，妳要在香港唱廣東歌的話，一定要把字咬準，這非常重要。」

楊丞琳續言所以她從第一次唱廣東歌開始就非常努力，雖然她是廣東人，照理應該要很會，但她的語言環境很少機會講到，所以每次有機會唱的時候，她不只是意思到就好，而是希望大家感受到她有用心，以及不看歌詞都聽得懂：「我希望我有做到，也希望他（已故工作人員）今天有聽到。第一次在香港沒有他在，心中有點遺憾，但是我又覺得他能聽得到，所以我覺得好，我不應該那麼悲傷這樣子。」期間，楊她更邊講邊感觸落淚，粉絲即報以掌聲為她給予鼓勵。

楊丞琳全晚唱足3個多小時，演唱會於晚上近11時45分完結，楊丞琳向粉絲表達謝意：「我也愛你們，但是如果要坐交通工具的朋友，我也知道你愛我，但回家也是很重要的，因為有你哋，我《像是一顆星星》！」完騷後粉絲遲遲不願離場，狂叫：「Encore！」事後楊丞琳在社交平台感動說：「好感動，我一下台就忙著挑照片，洗頭洗澡，不知道大家還留在場館，謝謝你們的熱情。香港的朋友，希望下次見面不要隔7年。」她隨後再發文指因為她從第二次巡演開始就沒有Encore環節，所以很久沒聽到Encore的聲音，再次感謝香港觀眾。