爽迎夏日　慳錢歎冷氣

明天就是立夏，代表夏天正式到來，身處夏季天氣普遍炎熱的香港，無可避免要長開冷氣來消暑，但與此同時卻要付出電費上升的代價！想享受涼快同時不想肉赤的話，除了購買獲得1級能源標籤或變頻式的冷氣機能相對省電外，其實還可從運作設定、機身保養及啟動前的準備工夫着手，讓大家划算地歎冷氣！

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自動模式 合適溫度

從冷氣機的運作設定入手，先將之設定為自動模式運行，事關快速冷卻炎熱房間會消耗大量電力，若覺冷時熄機、不久後又重開的話，或會更浪費電力。另外，冷卻時將溫度設定高1℃可節省約10%電力，所以應保持合適的冷卻溫度（香港約為24℃至26℃），不要過低。此外，冷空氣會往下沉，當冷氣機製冷時出風口朝上，會令房間內的冷氣散布更均勻。若冷氣機附設「AI節能功能」或「ECO模式」，均可啟動來省電。

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保養得宜 提升效能

保養方面，有冷氣機製造商研究發現，不清潔隔塵網會阻礙空氣流通，需要額外能量下導致電力消耗增加約25%，相反若時常清除當中的污垢和灰塵則可節省約5%至10%能源，還能降低黴菌引起的過敏和氣喘風險，及避免因室內空氣無法正常循環令冷氣機內部的冷凝水透過出風口洩漏。另外，冷氣的室外機透過將熱量吹向戶外散熱，若周圍有障礙物或被灰塵、碎屑覆蓋，熱量將無法循環，運作效率將會降低，即需更費電來運作。

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遮擋陽光 更快降溫

冷氣機啟動前，也可略花工夫來提升節能效率。例如使用窗簾或百葉窗防止陽光直射屋內，避免令室內「過熱」，當開動冷氣機時自然會更快降溫。同樣道理，若回家時房間內的空氣比外面熱，應先打開窗戶通風降溫後再開冷氣。若室外機直接暴露在陽光下，令運作效率下降，應放置在陰涼處或在機上放置遮陽篷。另外，開冷氣時與風扇或空氣循環器結合使用，能更有效地循環房間內空氣，藉以節省能源。