衛詩雅封后老竇嗌掂　教育老公勿將床照撒網

出爐金像影后衛詩雅今日（5日）現身旺角，為「全港戲院日2025」請你食爆谷活動向市民派爆谷，獲大批粉絲支持，一早己到戲院外守候，現場人頭湧湧，相當熱鬧。衛詩雅約下午3時半現乘坐雙人車到達，引來現場粉絲歡呼，她除了派爆谷亦有跟粉絲合照，表現親民。

詩雅笑言很想試在戲院小食亭的爆谷機炒爆谷，又想試做帶位員：「希望下年再搵我做大使，員工福利可以免費睇戲。」她表示已入場欣賞《破·地獄》加長版，亦會入場支持其他的不同電影。她笑言已預備好於7日中午上網搶飛，以超值價欣賞電影。談到《破》片票房快將突破1億7千萬，她高興説：「開心呀，反映到大家仲會入場睇戲，前2日謝票都係滿座㗎，我成日同觀眾講好似見反屋企人咁，由第一日到依家都半年，我由未嫁謝到嫁，大家睇住我成長。」

她更表示有觀眾已看《破》片不下一次，最深刻是最初於夏威夷謝票，有移居當地港人向她表示希望能加場，好讓自己的爸爸可以購票入場欣賞，結果早前在港謝票再次遇見該位觀眾，令她相當開心。

談到電影再下一城，獲意大利烏甸尼斯遠東電影節2項大獎，詩雅對此相當高興，但坦言與導演均有工作在身，故未能親自前往領獎。她透露剛好有兩天假期，終於有時間陪老公放狗，笑指這是老公跟她慶祝封后的活動，又指日前帶同影后獎回娘家跟爸媽吃飯，笑指爸爸高興得説「掂呀阿女！」她表示老公很錫她，若她要求一定會買禮物獎勵她獲獎，又指老公始終不是圈中人，未習慣於社交網上晒相要比較謹慎，笑言會好好教育他，避免將她的素顏或起床照公諸於世。另她表示待有空檔，會相約圈中好友包括好兄弟陳家樂等吃飯慶祝奪金像獎影后。