秀智第10年主持《百想》　宋慧喬IU優雅行紅地氈

韓國演藝界盛事《第61屆百想藝術大賞》今晚（5日）在首爾舉行，將頒發電影、電視劇及綜藝節目等多個部門的獎項，眾星於傍晚率先現身紅地氈跟觀眾見面，今年是「國民初戀」秀智連續第10年擔任《百想》主持，她穿上鑲滿閃石的晚裝，與拍檔朴寶劍與申東燁一起行紅地氈。

女星宋慧喬憑韓片《驅魔修女》提名影后，她穿上深灰色V領連身裙赴會，憑熱爆劇《苦盡柑來遇見你》爭視后的女歌手IU身穿白色喱士裙優雅現身，去年憑人氣韓劇《背著善宰跑》上位的女星金惠允以珊瑚色閃爆晚裝晒香肩和心口，憑韓劇《正年》爭視后的女星金泰璃就以閃爆Tube top襯長裙，大晒香肩和小蠻腰。

早前憑GL劇《善意的競爭》吸納大批女粉絲的女星惠利身穿純白Tube dress赴會，大騷香肩，女星張娜拉穿上黑色低胸連身裙現身，她因為擔心走光而頻頻用手遮心口，而女星林智妍就穿上紅色吊帶裙晒事業線，女星秀智以粉紅色低胸裙爆乳示人，相當性感。

男星方面，去年憑《善》劇爆紅的男星邊佑錫穿上白色西裝，變身白馬王子赴會，而憑韓劇《重症外傷中心》大獲好評的男星朱智勛就以黑白直間西裝示人，憑電影《哈爾濱》角逐影帝的男星玄彬身穿黑西裝造型現身，同樣有型。