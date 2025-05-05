泰星PP Krit廣東話冧粉絲　Billkin拍全裸戲嗌緊張

英皇電影發行的泰國新片《關於我和鬼變成家人的那封利是》（The Red Envelope）今日（5日）在大圍舉行首映，2位主角Billkin與PP Krit現身，吸引近千粉絲企滿3層商場，相當受歡迎！英皇老闆楊受成亦親自到場支持，齊齊敲響銅鑼預祝票房大賣。台上他們接受司儀訪問，Billkin讚現實生活中的PP Krit好可愛，令家人朋友也很開心。PP Krit則讚Billkin為人計劃周詳。PP Krit又以廣東話讀出寫上「我哋愛你」揮春，冧爆粉絲，引來全場尖叫。

電影由泰劇《以你的心詮釋我的愛》的CP組合Billkin及PP Krit首度在大銀幕合體，粉絲更為他們取名為「BKPP」，兩人受訪時講到首次電影合作可會壓力大？PP Krit透過翻譯表示：「我哋第一次合作拍電影心情都緊張，但亦都好開心，因為電影帶咗我哋嚟香港見粉絲。」他又指雖然電影在泰國票房很好，但不會期望香港票房有多少，只希望香觀眾睇得開心。

Billkin在片中要大跳鋼管舞並在街頭全祼，他指雖然事前練習了鋼管舞3、4個月，但坦言高難度的動作也要替身幫助。講到拍攝全祼鏡頭可擔心走光？他笑說：「都有做足安全措施，有幾幕好似完全冇着衫，其實冇影到正面嘅鏡頭係由替身上陣，但係全祼行出街嘅戲份，拍攝都幾緊張。」對於自己的身形他感到滿意，事前也有操弗Body，因戲中也有其他除衫場面。講到戲中的親密戲拍攝時可會尷尬？PP Krit指他們有合作過劇集，也拍過浪漫戲份，雖然拍攝時有點害羞，但也不會太尷尬。