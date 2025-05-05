郭子豪上月先搞超豪婚禮　再為鄧卓殷29+1上大遊艇慶生

大隻仔郭子豪（Arnold）已經離巢TVB，一直有指他是富二代，爸爸經營時裝貿易生意，上月19日迎娶「學霸港姐」鄧卓殷（Amber），2人在六星級酒店設宴，由求婚、過大禮到結婚當日，每個細節都極盡奢華，一對新人在總統套房上頭、新娘子滿身金器，更有電單車車隊列陣，伴隨行大運，排場十足。相隔不足半個月，Amber又有另一場慶祝活動，就是迎來她的30歲生日，踏入3字頭，展開人生另一階段，老公當然要為太太送上驚喜，但Amber個性內向，揚言之後要好好休息。

Amber在社交網分享多張慶祝生日的短片及相片，見她手上戴上婚戒，難掩喜悅之情。郭子豪帶Amber一齊坐小艇出海，二人糖黐豆般頭貼頭，Amber問：「去邊呀？」郭子豪大賣關子：「4月19上大賊船，依家上小賊船，生日快樂。」然後就在Amber臉上錫了一啖，大放閃光彈。

原來郭子豪為Amber安排了一場海上慶祝生日派對，Amber上到大遊艇，就見到一早布罝好的氣球裝飾，令她喜出望外。船上有鮮花、香檳、蛋糕，美食等，一應俱全，Amber還吸了幾口氫氣，令自己變了迷你兵團的「娃娃聲」𠱁得現場朋友開心，十分有趣。Amber以英文寫道：「謝謝大家的生日祝福！ 💕 我和我所愛的人度過了最美好的時光。這個內向的人已經被四月份的所有社交活動壓垮了，我需要幾天時間放鬆來恢復。一口氣看完一整季真人騷😂再過幾天我就要進入30歲了，哈哈。」