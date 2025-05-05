熱面貼美股　慾火中燒

男人總係愛面子，一旦受到羞辱，怒火中燒，好易失去理智！不過，AV業界資深人士神仙乙表示，有啲男士對於被女性當面羞辱，唔止表現得異常享受，仲會慾火急升，講緊嘅係日本AV界嘅顏騎作品，女主角將屁股貼住男優塊面又騎又磨，嗰種壓迫感真係令人心跳加速！

瘋狂夾擊

由AVS collector's製作嘅《SUPER FISHEYE FETISHISM逼力W肉感胴體》，彩川夢、結城莉乃呢兩位肉感尤物成日都性慾高漲，為咗得到滿足，頻頻出動勾引男人，方法好簡單，只要換上情趣魚網裝，露一露酥胸，跟住打開屋企門口，路過嘅麻甩佬就會上釣！而入得溫柔鄉嘅男士們，基本上會冇晒尊嚴，事關兩名大波妹好鍾意用巨乳「掌摑」男人，又會分頭行事，一個用巨尻壓住男人塊面係咁磨，另一個就坐喺男人身上表演騎乘功夫。玩到咁瘋狂，等閒之輩真係未必頂得住！

生性放蕩

由MADAM MANIC出品嘅《嚴肅的女上司露出真面目》，行事作風一向嚴肅到極嘅女上司橘瑪麗要出外傾生意，同行嘅男下屬明仔因擔心做錯嘢，全程表現得膽戰心驚，直至傾好單Deal先鬆一口氣。消夜過後，橘瑪麗見錯過咗尾班車，就叫明仔一齊住酒店，話有「工作」要做，一臉錯愕嘅明仔怕得罪上司，只好照做。入到房間，生性放蕩嘅橘瑪麗立即露出狐狸尾巴，主動向明仔大送秋波，話要一齊玩情趣玩具，仲強迫對方玩顏面騎乘，一路玩一路笑，最終更捉住明仔激戰完一次又一次，直到天光為止！

快感操肌

喺e-kiss推出嘅《美女私人教練的超彈力屁股誘惑》入面，男主角阿晉好想變大隻仔，於是參加健身教練尾崎繪里香喺屋企開辦嘅一對一健身班。由於繪里香嘅身材健美，阿晉一邊接受訓練，一邊睇到眼甘甘。雖然被阿晉嘅猥褻目光所冒犯，但繪里香一啲都冇嬲，仲鼓勵對方只要專心訓練就有獎。當阿晉乖乖完成訓練，繪里香即履行承諾，提供吹奏服務，跟住騎喺阿晉塊面係咁磨，展現美尻嘅彈性，最後仲使出騎乘功夫，誓要榨乾對方！

簡評

畀女人騎喺自己嘅頭上，大男人未必接受到，但喺床上玩顏騎，又係另一回事，淨係睇吓一班男優被女優羞辱得笑騎騎就知啦！3部作品中，本仙最鍾意由彩川夢、結城莉乃合演嘅《SUPER FISHEYE FETISHISM逼力W肉感胴體》，原因係兩位肉感尤物，大波又大籮，床上演出又極具默契，表情仲夠晒淫蕩，為觀眾帶來無比刺激！