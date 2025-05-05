《中年好聲音3》7強雲集屯門卓爾廣場　粉絲逼爆4層樓

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音3》周日（11日）將移師啟德體藝館舉行決賽《登峯之戰》，最後7強包括陳芷盈、占士丁丁、黃博、張與辰、劉洋、李金凱和趙浚承，與新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮，今日（5日）現身屯門卓爾廣場舉行《中年好聲音3》7強見面會，現場吸引大批粉絲捧場逼爆4層商場，場面墟冚。今日（5日）7強於決賽前最後一次見粉絲，各人都施展渾身解數演唱，又送出他們AI肖像的Tee，抄熱氣氛，張與辰、占士丁丁和劉洋更收到Labubu公仔和鮮花。目測張與辰應援人數最強勁，他演唱《愛，很簡單》時帶動到全場觀眾唱副歌，有如開迷你音樂會。

今年賽制新加入3位特別評審，繼早前公布張智霖和台灣舞王羅志祥（小豬）加盟後，監製吳國華宣布第3位特別評審是葉蒨文。監製表示邀請3位特別評審都花盡心思，早在半年前便邀約小豬，更飛一次台灣親自講解，問可擔心小豬之前受負面新聞影響有人不喜歡？監製就指中年好聲音一向以唱歌行先，而小豬擅長快歌覺得適合。又指張智霖由第一屆便有留意節目，只考慮了一天便答應，他又與葉蒨文互相開了幾次會議後亦落實答應加盟。

近日網上瘋傳《中3》擬有內定三甲名單，傳聞冠軍為趙浚承、黃博亞軍，李金凱季軍，而張與辰只屈居殿軍。監製表示有留意此事，認為是「好事」，可能粉絲都好投入賽程有關。監製解釋7強名單是預先錄影，有現場觀眾所以一定會洩漏，至於三甲名單相信只是傳聞：「我哋唔會理呢啲傳聞，我哋做到第3屆，絕對相信自己同事，瘋傳三甲網上乜嘢版本都見過，會視為Gossip。（擔心內定同真實賽果一樣會引起爭疑？）唔怕，我哋製作團隊都成日估錯，好似上年有3位參賽者突然失聲，上年古淖文真係好犀利發揮到。」他又強調比賽公開及透明度高，工作人員有30位之多，冇可能做到手腳。

至於網傳是冠軍的趙浚承表示從朋友口中得知此事，自覺自己來到7強已經超額完成，不會理會太多，會放鬆心情準備決賽賽出，不會造成壓力：「人到中年，好有希望和冇希望嘅狀態都經歷過，會平常心，中途自己都曾經好失落和掙扎過，係臨尾畀我發揮到正常演出。」趙浚承是組合Square前成員出身，說以前4人同台感覺好輕鬆，跟現在一個人演出會覺得好掙扎。李金凱聞內定傳聞即講笑言：「內定啱呀！不會呢！」透露正排練Michael Jackson的舞步，準備決賽演出，由於排舞師要排練多人，他回家也會加緊練習，暫時練得不錯。至於張與辰被傳只得「哽頸四」不會感失望，直言恨攞獎，只想決賽家人都來看他演出，透露10個家人於9號由馬來西亞來港，問他為何有10張門票，他笑言：「家姐話買嘢換飛，不過可能最終都係得兩個入到場。」之前他回家鄉與家人慶祝，續笑言：「佢哋當我攞咗獎咁慶祝，呢啲就係屋企嘅愛，無論你行到邊，都會出盡全力支持。」黃博就表示距離決賽還有一周，會按部就班做好。

對於《中3》100強參賽者禤振華日前在酒樓登台遭阿婆塞500元求索吻，他們表示並不認識對方，張與辰表示不擔心會遇到此情況，並大讚粉絲都好乖，他說：「做表演係需要執生，有啲情況冇得走，藝人都係辛苦嘅。」趙浚承就表示若言發生自己身上，會搬老婆上抬：「我會同佢講我老婆鬧㗎！」但指老婆「社恐」怕羞不願上鏡，但決賽晚會出席支持。