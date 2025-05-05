充電有法　「泰」迷人

身為專業模特兒，時刻都要以最弗狀態示人，但因工作忙、壓力大，難免出現電力跌Watt嘅情況，必須識得幫自己充電，而今日為大家介紹嘅性感模特兒Kanom Kamonrot，就有個獨特方法令自己重拾佳態。

工作激增

行行都要面對競爭，唔想落後於人，就要有鬥心，壓力亦隨之而來！特別係靠青春呢樣本錢嚟搵食嘅模特兒，當紅日子好有限，又有大把人爭飯食，壓力真係大到非行外人所能想象！另一方面，壓力爆煲，輕則甩頭髮，重則暴肥兼變殘，全部都係模特兒嘅死穴，所以一定要學識處理。來自泰國曼谷嘅索模Kanom Kamonrot，自從喺2023年成為泰國最受歡迎攝影模特兒之後，人氣急升，加上佢嘅形象多變，扮御姐好掂，賣萌又得，行性感亦冇問題，所以工作量不斷增加，壓力亦由此而生。

試衫減壓

Kanom Kamonrot表示，為咗應付出鏡需要，成日要化妝同電髮，對皮膚同頭髮帶嚟唔少傷害，加埋休息時間唔夠，身心狀態難免有所下滑，實在有必要充吓電！講到有乜嘢方法可以令成個人醒神番，有人選擇旅行，有人靠做運動，Kanom Kamonrot就兩樣都做齊，試過畀自己放一個月長假，周圍玩兼做運動，及至有一次去內衣店幫襯，終於發現一個好啱自己嘅減壓方法，就係對住塊鏡試衫！阿妹話以往拍過唔少內衣寫真，所以內衣都係人哋準備，但着番自己鍾意嘅款式，焦點就會集中喺自己身上，睇吓靚唔靚，自然就會將工作拋諸腦後。由於減壓有法，家陣Kanom Kamonrot嘅狀態不知幾弗，自信心更大大提升！

經過一段低潮期，Kanom Kamonrot喺回歸後，狀態更勝從前，配合辣度十足嘅寫真，難怪網上人氣愈來愈勁！

Profile

出生地：泰國曼谷

身高：168cm

三圍：36E-24-36