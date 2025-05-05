朱智勛贏視帝！金泰璃力壓IU第二度膺《百想》視后

韓國演藝界盛事《第61屆百想藝術大賞》今晚（5日）在首爾舉行，樂壇天后IU與男星朴寶劍主演的催淚韓劇《苦盡柑來遇見你》今年大受歡迎，兩人有份爭奪最佳男、女主角，不過IU最後不敵強勁對手金泰璃，未能如願封后，而金泰璃就憑《正年》，繼2022年之後第二度在《正想》封視后，而男星朱智勛就憑話題劇《重症外傷中心》揮低朴寶劍、邊佑錫及韓石圭等對手贏得最佳男主角。

《苦》劇的男星崔代勳與女星廉惠蘭分別奪得最佳男、女配角，今日是韓國的兒童節，崔代勳獲獎後說：「這是我收到最好的兒童節禮物，我沒有試過得到這麼大的獎。」引來全場爆笑，而廉惠蘭本來以嘉賓身份上台頒獎，未料最後卻是她本人得獎，令她十分驚喜和感動，而《苦》劇亦獲得最佳作品獎。

去年憑人氣韓劇《背著善宰跑》爆紅的男星邊佑錫與女星金惠允捧走由粉絲票選的人氣獎，相隔多時合體領獎，邊佑錫感謝在百忙之中抽空為他投票的粉絲，並指若沒有大家的愛和關注就沒有機會站在這個舞台，承諾今後會努力成為帶給大家安慰的演員，金惠允則多謝一直默默支持她的粉絲，今後會努力報答大家。至於男星秋英宇與女星蔡元彬分別憑《玉氏夫人傳》及《如此親密的背叛者》贏得男、女新人獎。

電影方面，女星全度妍憑《左輪殺姬》力壓宋慧喬勇奪最佳女主角，是她第4度在《百想》封影后，男星趙正錫就憑《男航女機師》贏得最佳男主角，韓片《幸福國度︰終極審判》的男星劉宰明奪得最佳男配角，他發表得獎感言時特別提到已故男星李善均：「無法忘記和像兄弟一樣的善均、還有正錫與工作人員一起飲酒一起笑的晚上，我們會懷念先離開這個世界的朋友，一起聊電影的話題，度過一個幸福的夜晚。」女星秀賢則憑《非普通家族》勇得最佳女配角。女星盧允瑞憑韓版《聽說》獲得女新人獎，男新人獎則由《戰，亂》的男星鄭星一奪得。

電視劇部門

最高榮譽大獎：《黑白大廚：料理階級大戰》

最佳作品獎：《苦盡柑來遇見你》

最佳男主角：《重症外傷中心》朱智勛

最佳女主角：《正年》金泰璃

最佳男配角：《苦盡柑來遇見你》崔代勳

最佳女配角：《苦盡柑來遇見你》廉惠蘭

最佳男新人：《玉氏夫人傳》秋英宇

最佳女新人：《如此親密的背叛者》蔡元彬

最佳導演：《如此親密的背叛者》宋妍華

最佳劇本：《苦盡柑來遇見你》林恦賰

人氣獎：邊佑錫、金惠允

電影部門

最高榮譽大獎：《哈爾濱》攝影導演洪坰杓

最佳作品獎：《哈爾濱》

最佳男主角：《男航女機師》趙正錫

最佳女主角：《左輪殺姬》全度妍

最佳男配角：《幸福國度︰終極審判》劉宰明

最佳女配角：《非普通家族》秀賢

最佳男新人：《戰，亂》鄭星一

最佳女新人：《聽說》盧允瑞

最佳導演：《左輪殺姬》吳勝旭

最佳劇本：《戰，亂》申哲、朴贊郁