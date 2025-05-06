【是日通勝】

農曆四月初九

乙巳年 辛巳月 乙亥日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：栽種、嫁娶

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：09、43、12

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：投資涉及風險，盲目跟風會令你得不償失。

金牛座：運勢平平，處理感情問題有必要多花心思。

雙子座：時刻笑面迎人，這樣做會帶來更好的運氣。

巨蟹座：換個新形象示人，可提升魅力，催旺桃花。

獅子座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

處女座：不乏解決問題的方法，精神壓力大大減輕。

天秤座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

天蠍座：面上掛着笑容，可改善人緣，帶來好運氣。

人馬座：愛情運欠佳，若發現感情問題要及早處理。

山羊座：工作運稍遜，只有將勤補拙才可走出困局。

水瓶座：謹記財不可以露眼，小心誤中騙徒的陷阱。

雙魚座：財運差，不要再胡亂花錢，否則後果自負。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）狗 遇貴人

（跌）雞 易受騙

鼠：做事用心又細心，事業發展將會受惠。

牛：有望一展所長，不管做甚麼都易成功。

虎：事業運差勁，面對工作難題一籌莫展。

兔：說話不宜太直，顧及伴侶感受很重要。

龍：近朱者赤，多親近樂觀的人可獲好運。

蛇：是日沖煞，工作運欠佳，被同事嘲笑。

馬：易認識新朋友，有望發展成戀人關係。

羊：在知識上努力裝備自己，得着不會少！

猴：財運不太好，有可能被熟人設局騙財。

雞：出門易遇上意外，交通安全不能忽視。

狗：貴人助力強，遇上困難也能應付自如。

豬：感受到另一半的細心體貼，甜在心頭。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

磨難（下）

世界上常常會看到善良的人經歷許多磨難，這似乎是一種普遍現象。善良的人往往心地純淨，對他人充滿同情與關懷，然而，這樣的特質使他們更容易受到傷害和利用。

善良的人常常願意信任他人，他們的善意可能被一些心懷不軌的人利用。在這種情況下，善良反而成為了他們的弱點，讓他們在不知不覺中陷入困境。這種信任的付出，雖然是出於對人性的美好期望，卻可能導致他們遭遇背叛和失望。

善良的人對於他人的痛苦感同身受，這使他們在看到別人受苦時，無法袖手旁觀，會不斷地投入時間和精力去幫助別人，甚至忽視自己的需要，這樣的犧牲往往讓他們自身的生活變得艱難。即使他們的出發點是出於善意，但長期的自我犧牲也會使他們感到疲憊和挫折。

善良的本質使他們更容易受到社會的不公對待。在現今冷漠的社會中，善良行為可能被視為軟弱，甚至遭到嘲笑和排斥，這使得他們的心靈承受了更多的磨難。

雖然用心良苦，但他們在這個世界上所遭遇的磨難，卻是美好心靈的一種反映。這也提醒我們，在追求善良的同時，也要學會保護自己，找到平衡。