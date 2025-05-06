阮經天「復出」人格分裂　宋芸樺終極難關跳唱廣東歌

金馬影帝阮經天「復出」接拍復仇劇，扮演人格分裂的角色，有望迎來另一事業高峰。其拍檔宋芸樺坦言接獲劇本後甘願放棄美國進修機會，還因應劇情需要苦練廣東歌及跳舞。

阮經天（小天）去年中喪母後一直停工，休息了接近一年終告「復出」，與電影《周處除三害》台前幕後再次合作，演出復仇劇《沉默的審判》。日前記者會上小天狀態不錯，還預告今次會作出重大挑戰，扮演人格分裂者。近日有粉絲拍到他外景開工，小天應劇情安排時而奔走、時而對着手機狂吼，相當入戲。

小天日前與《沉》劇拍檔宋芸樺、賈靜雯、王淨及袁富華等一行16人，浩浩蕩蕩現身記者會。對於扮演人格分裂者，小天坦言：「從去年開始家裏的事情，然後投入到另一個系列工作，其實剛剛好新角色跟心路歷程很相近。」不過同時又說：「在角色間跳來跳去，很難演。」據悉，該劇講述約2004年台北的一宗爆炸綁架案，牽扯3個原本毫無關聯的家庭，20年時間讓3個家族的兩代人恩怨情仇被翻開，故事緊張加上參演卡士強勁，可謂未播先熱。

袁富華僅得一日戲

宋芸樺則表示本來已飛到美國進修，於當地逗留了一個月便收到劇本：「覺得是5年來最非接不可的，不接會後悔，所以就回台灣了。」她透露劇中「有場從影以來最大尺度演出」，且自爆：「導演某天突然來跟我說，明天我們來唱首粤語歌吧，我真滿頭大汗，他還要求我跳舞。」她即場扭身扭勢哼唱陳慧嫻的《跳舞街》，逗得坐在旁邊的小天掩嘴大笑。另外，來自香港的袁富華今次僅得一天戲份，惟有於極短時間內完成所有「波濤洶湧的戲份」，表現專業。