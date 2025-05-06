蔡依林探討七宗罪　加冕「美杜莎欲望桂冠」

台灣天后蔡依林（Jolin）第15張全新專輯《Pleasure》即將在6月跟大家見面，新專輯同名單曲《Pleasure》更將於5月28日搶先推出。全新專輯《Pleasure》透過文學戲劇中常探討的「七宗罪」去挖掘「欲望」的面貌，蔡依林想強調「欲望不是原罪」，而是人性中美麗又脆弱的本能，並推出首波概念視覺頭頂赤蛇纏繞的「美杜莎欲望桂冠」，喊話「不為誰的凝視而定義」，為新專輯揭開序幕。

提到新專輯《Pleasure》的概念，要回溯到2022年，蔡依林無意間看到一部紀錄片，引發她對「Pleasure」概念的深度好奇，認為不單只是字面翻譯上的「愉悅」，也好奇「我的Pleasure」到底是甚麼，於是從內心自問自答開始，不斷向外尋找答案，從無到有終於完成這張創作專輯。談到「Pleasure」，蔡依林表示，不單指性的滿足，也是一般人必然經歷的生活日常，七宗罪的「傲慢」、「嫉妒」、「憤怒」、「貪吃」、「色慾」、「懶惰」以及「貪婪」都是面對各種欲望而生的反應，她自己也會有這樣的生活經驗，也會在「痛苦」跟「愉悅」中間來回擺盪。