荷里活暑期電影大檢閱　湯告魯斯化身「空中飛人」力戰超人

暑期電影黃金大檔即將展開,回顧去年暑假上映的彼思動畫《玩轉腦朋友2》(Inside Out 2)「單天保至尊」全球勁收16.9億美元(約131億港元)成為全年票房之冠。今年暑假有多部大片輪流上場,以下幾部屬今年暑期最矚目的大作!

今年荷里活暑期電影包羅萬有,恐龍片、超級英雄電影、續集片、動畫、動畫改編真人版電影等通通齊全,其中以荷里活巨星湯告魯斯(Tom Cruise)主演的王牌動作電影系列《職業特工隊:最終清算》(Mission: Impossible – The Final Reckoning)最具叫座力,影片將於5月23日全球公映。被視為《職工》系列最後一集的《最終清算》繼續由湯哥「真人表演」上山落海,今次更於高速飛行的雙翼機上攀爬,繼續亡命演出!

除了《職工》系列有一定吸引力之外,當然唔少得超級英雄電影,今年有3部超級英雄電影於暑假輪住上,打頭陣是5月2日上映的漫威(Marvel)反英雄電影《雷霆特攻隊*》(Thunderbolts*),故事講述「寒冬戰士」率領一眾雜牌軍包括「新黑寡婦」、「紅色守衛者」、「模仿大師」以及「鬼魅」等組成非一般超級英雄團隊迎戰惡勢力,玩味十足!除了《雷霆特攻隊*》之外,漫威亦今年7月底推出另一超英大片《神奇4俠: 英雄第一步》(The Fantastic Four: First Steps) ,一眾「漫迷」熟識的角色如「神奇先生」 、「隱形女俠」、「霹靂火」與「石頭人」齊人再現!

漫威超英片陸續有來之外,DC的超級英雄大作《超人》(Superman)亦於7月11日隆重登場,雖然《超人》已拍過N次,但今次是《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)鬼才導演James Gunn過檔DC後親自主理的首作,自然令不少fans期待!《超人》以全新角度「說好」超人的故事,並由新星大衛柯倫維斯(David Corenswet)身負重任飾演「超人」簡奇勒(Clark Kent),成績如何拭目以待!

【續集電影輪住上】

今年暑假上映的續集電影可以用「百花齊放」來形容,以5月30日上映的《功夫夢:傳奇少年》(Karate Kid: Legends)打頭陣,影片是80年代的賣座片《龍威小子》與2010年的《功夫夢》crossover,除了有舊版的空手道小子Ralph Macchio 之外,亦有新版飾演功夫師傅的成龍,他們攜手訓練由美籍華裔新星王璞存(Ben Wang)飾演的新力軍。接住於6月27日上映的還有《人工殺姬2.0》(M3GAN 2.0),上集票房大賣,新一集M3GAN繼續「大開殺戒」。

7月份就有《侏羅紀世界》系列新作《侏羅紀世界:重生》(Jurassic World :Rebirth)上映,顧名思義新一集將大換血,沒有了「侏羅紀世界」系列的基本陣容,新一集有「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜(Scarlett Johansson)加盟,她於片中飾演新一代「恐龍女戰士」。

90年代賣座連環殺手恐怖片《舊年暑假搞乜鬼》(I Know What You Did Last Summer)共拍了3集,而相隔接近20年,原班人馬再拍同名新版,影片將於7月18日上映。雖然是新版,但原版女主角珍妮花露芙希威(Jennifer Love Hewitt)將回歸。《舊》隔了20年拍新版,荷里活諧星阿當桑迪拿(Adam Sandler)主演的《球場古惑仔2》(Happy Gilmore 2)亦隔了29年才開拍續集,除了阿當繼續飾演天才哥爾夫球手Happy之外,上集出現過的多位角色亦於續集中再現。

由已故男星「白頭佬」Leslie Nielsen主演的80年代賣座瘋狂喜劇《白頭神探》(The Naked Gun)系列先後拍過3集《勇救事頭婆》、《再顯神威》與《終極侮辱》,而相隔31年,派拉蒙電影公司開拍新版《神探零零甩》(The Naked Gun),並大膽用上甚少演喜劇的「影壇鐵漢」里安納遜(Liam Neeson)飾演「白頭神探之子」,繼續以搞鬼手法查案。