荷里活暑期電影大檢閱　湯告魯斯化身「空中飛人」力戰超人

暑期電影黃金大檔即將展開，回顧去年暑假上映的彼思動畫《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）「單天保至尊」全球勁收16.9億美元（約131億港元）成為全年票房之冠。今年暑假有多部大片輪流上場，以下幾部屬今年暑期最矚目的大作！

今年荷里活暑期電影包羅萬有，恐龍片、超級英雄電影、續集片、動畫、動畫改編真人版電影等通通齊全，其中以荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的王牌動作電影系列《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）最具叫座力，影片將於5月23日全球公映。被視為《職工》系列最後一集的《最終清算》繼續由湯哥「真人表演」上山落海，今次更於高速飛行的雙翼機上攀爬，繼續亡命演出！

除了《職工》系列有一定吸引力之外，當然唔少得超級英雄電影，今年有3部超級英雄電影於暑假輪住上，打頭陣是5月2日上映的漫威（Marvel）反英雄電影《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*），故事講述「寒冬戰士」率領一眾雜牌軍包括「新黑寡婦」、「紅色守衛者」、「模仿大師」以及「鬼魅」等組成非一般超級英雄團隊迎戰惡勢力，玩味十足！除了《雷霆特攻隊*》之外，漫威亦今年7月底推出另一超英大片《神奇4俠: 英雄第一步》(The Fantastic Four: First Steps) ，一眾「漫迷」熟識的角色如「神奇先生」 、「隱形女俠」、「霹靂火」與「石頭人」齊人再現！

漫威超英片陸續有來之外，DC的超級英雄大作《超人》（Superman）亦於7月11日隆重登場，雖然《超人》已拍過N次，但今次是《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）鬼才導演James Gunn過檔DC後親自主理的首作，自然令不少fans期待！《超人》以全新角度「說好」超人的故事，並由新星大衛柯倫維斯（David Corenswet）身負重任飾演「超人」簡奇勒（Clark Kent），成績如何拭目以待！

【續集電影輪住上】

今年暑假上映的續集電影可以用「百花齊放」來形容，以5月30日上映的《功夫夢：傳奇少年》（Karate Kid: Legends）打頭陣，影片是80年代的賣座片《龍威小子》與2010年的《功夫夢》crossover，除了有舊版的空手道小子Ralph Macchio 之外，亦有新版飾演功夫師傅的成龍，他們攜手訓練由美籍華裔新星王璞存（Ben Wang）飾演的新力軍。接住於6月27日上映的還有《人工殺姬2.0》（M3GAN 2.0），上集票房大賣，新一集M3GAN繼續「大開殺戒」。

7月份就有《侏羅紀世界》系列新作《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World :Rebirth）上映，顧名思義新一集將大換血，沒有了「侏羅紀世界」系列的基本陣容，新一集有「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）加盟，她於片中飾演新一代「恐龍女戰士」。

90年代賣座連環殺手恐怖片《舊年暑假搞乜鬼》（I Know What You Did Last Summer）共拍了3集，而相隔接近20年，原班人馬再拍同名新版，影片將於7月18日上映。雖然是新版，但原版女主角珍妮花露芙希威（Jennifer Love Hewitt）將回歸。《舊》隔了20年拍新版，荷里活諧星阿當桑迪拿（Adam Sandler）主演的《球場古惑仔2》（Happy Gilmore 2）亦隔了29年才開拍續集，除了阿當繼續飾演天才哥爾夫球手Happy之外，上集出現過的多位角色亦於續集中再現。

由已故男星「白頭佬」Leslie Nielsen主演的80年代賣座瘋狂喜劇《白頭神探》（The Naked Gun）系列先後拍過3集《勇救事頭婆》、《再顯神威》與《終極侮辱》，而相隔31年，派拉蒙電影公司開拍新版《神探零零甩》（The Naked Gun），並大膽用上甚少演喜劇的「影壇鐵漢」里安納遜（Liam Neeson）飾演「白頭神探之子」，繼續以搞鬼手法查案。