鍾翠詩成今年最快入劇組港姐　螢幕初吻預留黃宗澤

2024港姐鍾翠詩（Tracy），雖然最終失落三甲，但好事卻接踵而來，先獲台慶43萬大獎，隨後獲安排主持工作，不久更獲監製賞識，成為今屆首位跑出拍劇的港姐，她笑指已將螢幕初吻留給男被黃宗澤。

挾着2023年華姐亞軍之名參選港姐的Tracy，賽前被看高一線，雖只能以10強完成賽事，但卻成為今屆最先入劇組的港姐，獲安排在新劇《俠醫》中演出，她坦言最初接獲通知時十分驚訝：「冇諗過會咁快，可能因為運氣保持住。」對於首次拍劇她形容好玩，感謝幕後和同劇演員也很照顧她這個新丁：「Moon（劉佩玥）會教我聽拍戲用嘅術語，例如執嘢同轉場，又或者有啲時間可以做啲乜嘢。（難忘事？）PA同我講仲係好港姐Feel，叫我可以放鬆啲。」

她笑言因參加過2次選美，一些儀態要點已入腦：「影相會丁字腳、手又要點擺，我依家戒緊，哈哈！」她坦言參選時很在意網民的批評，更令她自信全失，但現在已識諗，反而會感謝對方對她的關注。

談到最初擔任外景主持工作，她自爆緊張得手心冒汗，最深刻是訪問男神吳卓羲：「自細睇佢啲戲，第一次見佢真人，覺得好唔現實，佢睇到我好緊張，仲問我『你係咪好緊張？』我心跳不停忍唔住笑，仲差啲忘記問佢嘅問題。」她坦言希望能有機會繼續向演戲發展，笑稱沒有港姐「偶包」，就算醜角也想挑戰，至於大尺度性感演出則暫時未能接受，不過笑言希望將螢幕初吻留給男神黃宗澤。

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