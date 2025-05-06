東方日報C1：朱智勛膺《百想》視帝　金泰璃力壓IU再封后

韓國演藝界盛事《第61屆百想藝術大賞》昨晚於首爾圓滿舉行，女星金泰璃憑劇集《正年》擊敗IU及張娜拉等勇奪最佳女主角，男星朱智勛則憑《重症外傷中心》揮低朴寶劍贏得視帝；《背著善宰跑》男星邊佑錫與女星金惠允雖失落帝后，但合體領人氣獎。

樂壇天后IU與男星朴寶劍主演的催淚韓劇《苦盡柑來遇見你》大受歡迎，兩人以大熱姿態在《百想》角逐視后及視帝，可惜IU最終不敵強勁對手金泰璃，未能如願封后；金泰璃成功憑古裝劇《正年》繼2022年之後，第二度在《百想》榮膺視后，她感謝同劇演員和工作人員，望與眾人分享榮耀。而朱智勛主演的《重症外傷中心》好評如潮，他擊敗朴寶劍、邊佑錫及韓石圭等捧走最佳男主角。

邊佑錫金惠允贏人氣獎

《苦》劇男星崔代勳與女星廉惠蘭分別奪得最佳男、女配角，適逢昨日是韓國的兒童節，崔代勳得獎後說：「這是我收到最好的兒童節禮物，我沒有試過得到這麼大的獎。」引來全場爆笑！而廉惠蘭本來以嘉賓身份上台頒獎，未料最後卻是她本人得獎，令她驚喜又感動，她特別多謝在劇中飾演其女兒的IU，而《苦》劇同時獲得最佳作品獎。

去年憑人氣韓劇《背著善宰跑》爆紅的邊佑錫與金惠允雖失落最佳男、女主角，但就捧走由粉絲票選的人氣獎，相隔多時合體領獎，令劇迷十分興奮。邊佑錫感謝在百忙中抽空為他投票的粉絲，並指若沒有大家的愛和關注，就沒有機會站在這個舞台，承諾今後會努力成為帶給大家安慰的演員；金惠允則多謝一直默默支持她的粉絲，今後會努力報答大家。至於男星秋英宇與女星蔡元彬，分別憑《玉氏夫人傳》及《如此親密的背叛者》贏得男、女新人獎。

獎項以外，頒獎禮另一焦點是競逐《百想》影后的宋慧喬，罕有跟入圍影帝的兩位舊愛玄彬及李炳憲同場，可惜3人最終齊齊食白果，同病相憐！

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