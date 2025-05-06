建造業議會與職安局齊心合力　提升懸空式棚架安全與質量

【特約報道】建造業議會（議會）日前於建造業零碳天地舉辦「2025 攜手共建建造安全措施」啟動禮，廣邀業界代表參與，凝聚各持份者，多管齊下提升建造業安全。活動內容之一是建造業議會（議會）與職業安全健康局（職安局）簽署合作備忘錄，透過議會「註冊專門行業承造商制度」和職安局「職安健星級企業－懸空式棚架」安全認可計劃（下稱「安全認可計劃」）共同推動懸空式棚架安全，協助業界有系統地提升懸空式棚架的安全管理、施工質量及專業水平，進一步保障工友安全。

與職安局簽署合作備忘錄

合作備忘錄由建造業議會執行總監鄭定寕工程師及職業安全健康局總幹事游雯女士簽署，並由發展局副秘書長（工務）陳志豪先生、勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢先生、建造業議會懸空式竹棚架工作專責小組主席伍新華先生，以及職業安全健康局香港安健認證計劃督導委員會及建造業安全及健康督導委員會主席馮宜萱女士見證。

合作宣傳懸空式棚架的安全管理

議會在2025 年 1 月 1 日推出「註冊專門行業承造商制度」（註冊制度）第 21 個指定行業「懸空式棚架」專門行業承造商，其中一個註冊要求是必須獲得職安局星級企業安全認可計劃的認證。職安局推行「安全認可計劃」，協助企業落實安全管理制度、資助購買安全裝備、提供免費安全訓練及安全考核。議會轄下的香港建造業工藝測試中心則為業界提供模擬場景，作「安全認可計劃」下「工地安全考核」的另一種場地選擇。

模擬單位考核實際操作

議會執行總監鄭定寕工程師於典禮上表示︰「是次正式簽署合作備忘錄，標誌雙方就提升懸空式棚架的專業水平、施工質量及安全等方面的共同目標，以及與業界攜手提升懸空式棚架行業的決心。」他補充，香港建造業工藝測試中心的模擬單位為二房一廳、半複式設計單位，內部特意加入多款於香港常見的外牆及窗台設計，如：外牆掛衣架、百葉窗台和外牆來去水管等，以考核懸空式棚架企業在不同場景的實際操作。

加入註冊制度可享保費折扣

鄭定寕工程師續稱︰「議會於2023年推出『懸空式棚架安全訓練』，從業員可以憑其工作經驗和工藝技術取得安全的認證。現加上『註冊專門行業承造商制度』（註冊制度）第21個指定行業『懸空式棚架』註冊從事搭建及拆除於裝修及維修工作所需的外牆懸空式棚架（俗稱吊棚）的公司，全方位提升公司及從業員的專業、技術及安全質量。」此外，成為註冊制度「懸空式棚架」專門行業承造商及職安健星級企業投購僱員補償聯保計劃管理局的僱員補償保險時，可享有保費折扣優惠，為技工提供更全面的保障。