藝人陳曉彤(Cindy)昨日網晒一輯藝術照,造型性感,非常搶眼,其中一款造型,Cindy赤祼上身,僅用單手遮掩重要部份,意識大膽又不失藝術感,難得看到Cindy cool爆一面,她表示今次是跟深圳一間影樓合作,希望拍一輯富藝術感的性感照,自揭自己並非真空,她笑謂:「做足安全措施,有帶Sticky bra,好安全的。」透露因為最近好勤力做健身和節食keep fit,希望在最佳狀態下拍攝留念,她對照片表示非常滿意,似乎特別喜歡黑白效果,她留言:「Only black and white in my eyes,I'm colorblind.」,網民大讚好cool又靚,她亦回「真的,我每一組都超愛。」