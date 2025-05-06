龍婷唔知《中年3》禢振華被塞錢錫面：我一定拒絕！

《中年好聲音》龍婷晚上（5日）到文化中心，為《永遠的鄧麗君30周年紀念慈善交響音樂會》擔任表演嘉賓，獻唱多首鄧麗君經典名曲。龍婷笑言也不記得在文化中心表演過多少次，不過是首次跟合作10年的青年樂團演繹鄧麗君的名曲，今次自己會獻唱12首國語及廣東歌，坦言因早前分別到湖北10天為TVB拍旅遊節目，及到澳洲一星期開兩場個唱，故綵排時間不多。

談到湖北之行，她表示是首次拍旅遊節目，又形容很刺激：「朝早落雪，晏晝着短袖衫都覺得熱，每朝強制6點起身，坐5、6個鐘巴士。」不過她笑指今次其實是養生之旅：「喺湖北每日食好多餐，飛到澳洲都唔敢亂食，但澳洲嘅中餐好好食，好在我有做運動所以冇肥到。」

談到《中年好聲音3》100強參賽者禢振華，早前在酒樓登台時遭一位年長女歌迷強行塞錢及錫面珠，龍婷坦言全不知情，問她演出時可曾遇過類似情況？她表示沒有，或因大家覺得她外表冷酷，加上觀眾本身較斯文：「如果遇到咁嘅情況我會好惡，一定會拒絕！（你點惡？）之前喺西洋菜街演出，好多觀眾會搵我合照，試過有人想搭我膊頭，我即刻推開，因為大家知我唔鍾意，我不會鬧佢，只會用凌厲眼神。」問到可會覺得歌手難搵食？她表示每次演出也有機會遇到突發情況，要懂得臨場應變，可幸自己未遇過不快事情發生。

龍婷透露將會為5月11日於啟德體藝館舉行的《中年好聲音3》決賽「登峰之戰」，擔任暖場嘉賓：「有機會可以踩一踩個場地。（視察一下這個場地是否適合自己演出？）一定合適，有機會肯定會去做。」