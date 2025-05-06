【IB攻略】IB選科，你揀得啱嗎？選科NG你要知

國際文憑課程（IBDP）以其靈活的選課機制和全面的學術要求聞名，但選課的決定不僅影響學生在IB兩年的學習體驗，更直接關係到未來大學申請和職業發展。對於即將踏入IB的學生和家長來說，如何在興趣、能力和未來目標之間找到平衡，是一項需要深思熟慮的挑戰。筆記將深入分析IB選課的策略，探討如何將課程選擇與專業方向對接，並提出一些選科的謬誤想法。

IB選課的基本原則

IB要求學生從六大學科組別中選擇六門課程（三門高級水平HL、三門標準水平SL），涵蓋語言與文學、第二語言、個人與社會、科學、數學及藝術（或選修其他學科）。選課時需考慮以下原則：

1) 興趣與優勢：

選擇學生感興趣且擅長的科目，能提升學習動力和學術表現。例如，擅長分析的學生可考慮HL經濟或歷史，而對實驗科學有熱情的學生則適合HL化學或物理。

2) 大學專業要求：

不同大學和專業對IB科目有特定要求。例如，工程學通常要求HL數學（Analysis and Approaches）及HL物理；醫學則偏好HL生物和HL化學。部分專業對SL科目也有要求，如某些商科課程建議學生修讀SL數學（Applications and Interpretation）以掌握統計應用。

3) 學術挑戰與平衡：

HL課程的深度和要求遠高於SL，學生需評估自己的學術能力和時間管理技巧，避免選修過多高難度科目導致壓力過大。例如，同時選修HL數學、HL物理和HL化學可能適合學術能力極強的學生，但對於多數學生來說，平衡HL和SL科目的負擔更為實際。

熱門專業方向與對應選課策略

以下是幾個常見大學專業方向及其推薦的IB選課組合，幫助學生對接未來目標：

醫學與生命科學：HL生物、HL化學、SL數學（Analysis and Approaches）。

醫學課程通常要求深入的生物和化學知識，數學則需具備數據分析能力。部分大學（如香港的大學）可能要求7分的HL成績。

工程與計算機科學：HL數學（Analysis and Approaches）、HL物理、SL計算機科學或HL化學。

工程和計算機科學需要強大的數學和物理基礎，計算機科學課程則能提前培養編程思維。

商科與經濟學：HL經濟、SL數學（Applications and Interpretation）、HL英語或第二語言。

商科和經濟學重視數據分析和溝通能力，SL數學適合統計應用，HL語言科目則提升論文寫作能力。

人文與社會科學：HL歷史或心理學、HL英語文學、SL全球政治或經濟。

人文專業重視批判性思維和寫作能力，HL歷史或心理學能培養深入研究的能力。

選課誤區與應對策略

許多學生和家長在選課時容易陷入以下誤區：

1)過分追求高難度：認為選修最多HL科目能提升大學申請競爭力。

大學更看重學生的整體表現（預計分數達40+）和核心元素（如EE和TOK）的質量，而非單純的HL數量。補習社可通過模擬考試評估學生是否適合多修HL。

2)忽略未來專業需求：根據當前興趣選課，忽略大學專業的先修要求。

家長應與學生共同研究目標大學的收生要求，並參考補習社提供的專業選課指南。例如，英國大學的UCAS網站和香港的Non-JUPAS要求是重要參考資源。

3)低估核心元素的影響：認為TOK和EE只是「額外任務」，不影響主科成績。

TOK和EE最多可貢獻3分，對最終文憑成績至關重要。一些專業導師會為學生提供結構化的寫作框架和一對一指導，幫助學生提升核心元素表現。

結語

IB課程選擇是學生學術和職業旅程中的關鍵一步。正確的選課策略能幫助學生在興趣與未來目標之間找到平衡，為大學申請和長期發展奠定堅實基礎。家長和學生應充分了解課程要求，並善用專業資源來制訂最佳計劃，在興趣與專業目標之間取得平衡，才能使往後學習更得心應手。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣