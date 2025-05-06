樂天「韓籍三本柱」激罕合體　全場球迷嗨到爆　

台灣樂天桃猿日前舉行「彩虹派對」主題日，樂天女孩與球員們換上彩虹限定球衣熱情應援，氣氛嗨到最高點。其中韓籍啦啦隊「三本柱」廉世彬、河智媛與禹洙漢難得合體亮相，當被問到比較喜歡Care Bears還是球隊吉祥物「猿氣」時，三人毫不猶豫的都選「猴子」，河智媛還甜笑說道：「猿氣最可愛了！」

當日賽後的勝利煙火點亮了整個夜空，眼見球團順利取得勝利的廉世彬，在浪漫煙花秀中感性道：「希望以後能有更多贏的日子！雖然比賽一結束就下雨了，但淋著雨看煙火也挺浪漫的。」禹洙漢則笑說，她當時在休息室裏，大家為最後一局的雙殺球激動歡呼，沒想到煙火突然炸開：「嚇我一跳！因為不知道有賽後煙火，就像是收到禮物一樣的驚喜，真的很美，很迷人！」

面對台灣悶熱的天氣，「三本柱」也各自分享了應對的秘訣。河智媛透露，目前方法就是紮頭髮，會綁雙馬尾是因為可愛又透氣，還笑說最近因為行程忙碌，反而克服了失眠，身體狀況也變得更好；禹洙漢則表示，雖然身體尚未完全恢復，但回韓國時立刻看醫生並補充維生素，狀態已有明顯改善。她也感謝粉絲們送上的電風扇，直呼：「如果沒有電風扇，我可能已經暈倒了！」而被封為「可愛擔當」的廉世彬也表示，戶外活動雖然很熱，但看到粉絲也曬得滿身大汗，她還主動幫粉絲搧風，貼心舉動讓人直喊超暖心。