Kim Kardashian出發去《MET Gala》被踩裙尾險仆　怒斥保安

被喻為「時裝界奧斯卡」的《大都會藝術服裝學院年度慈善晚宴》（MET Gala）周一（5日）於美國紐約舉行，作為常客的美國真人騷女星Kim Kardashian今年首次帶同與美國饒舌天王前夫Kanye West所生的11歲女兒North West同行，North出發前於社交網站分享兩母女的造型，Kim戴上黑色費多拉帽，配合露肩低胸皮革連身長裙，North則以藍辮襯牛皮外套，貫徹今年黑色主題。不過Kim出發去《MET Gala》期間差點出錯，她離開酒店步向接送車輛時被保安不小心踩到裙尾，她向前一仆幾乎跌低，回復平衡後轉身怒斥該名保安，被在場人士拍下，於社交網站分享。

另一邊廂，巴巴多斯天后Rihanna以黑帽配西裝出席《MET Gala》，展示巨肚，公開為美國饒舌歌手男友A$AP Rocky懷上第3胎。男方受訪時談到喜訊時表示：「我覺得好正，你知嘛。係時候畀所有人睇吓我哋之前一路部署嘅嘢。」

不過今年不少一線藝人因為各種負面原因缺席，包括捲入新片官司醜聞的美國女星Blake Lively與其加拿大男星丈夫賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）、本身飛到英國想避開反面細佬分開慶祝老竇碧咸（David Beckham）生日的布魯克林（Brooklyn）與其美國女星妻子妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）、早前與美國男星賓艾佛力（Ben Affleck）離婚的拉丁天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez），傳與舉辦《MET Gala》的時裝主編安娜溫圖爾（Anna Wintour）不和的英國女模娜奧美金寶（Naomi Campbell）等，而美國女星莎拉謝茜嘉柏加（Sarah Jessica Parker）自言因工作在身未能出席，美國天后Taylor Swift亦推掉邀請。