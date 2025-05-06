難得空出一點時間，靜靜地沖泡茶湯，感覺茶葉香氣，再慢慢品味，身心都獲得釋放。近日以茶作主角的特飲和甜點，也有為節日特別推薦的拼配，想放鬆身心，幾時都得。

伯爵茶棉花餅

飲茶配茶點最好不過，國際精品蛋糕店特別因應母親節推出不同的主題美食。新出的伯爵茶棉花餅以日本杏仁粉拼配伯爵茶葉製作，內餡是佛手柑果醬，和伯爵茶香配合得剛好，也可用來拼配茶湯。此外，店內的熏衣草綠茶千層蛋糕，上半部分用法國熏衣草做成忌廉配下半部分的抹茶千層，兩種色調，美味又迷人，同樣吸引母親。

草本香氣

不同茶湯加其他香料或食材拼配，散發複雜氣息。尖沙咀英式百貨店推出全新草本茶飲系列，石榴玫瑰茶帶來清新沁人的花果香，適合作冷泡。杧果柚子茶萃取帶來清新的果子香氣。英式薄荷茶選用當地綁間傳統的Black Mitcham薄荷，適合任問時候飲用，另還有蜂蜜博士茶和洋甘菊茶等選擇。來到母親節則有Mother's Joy茶葉金屬圓罐裝，粉紅玫瑰花瓣配佛手柑和伯爵茶，帶來細膩花香。除買回家飲用，品牌餐廳在母親節當日推出的限定下午茶，客人可免費升級飲用Mother's Joy茗茶，配埋驚喜禮物，更覺高興。

茶香特調

氣溫上升，冰涼的氣泡茶最得歡心。氣泡茶品牌和中環雞尾酒吧合作，以再造剩餘食材作靈感調配多款無酒精雞尾酒。酒吧以附近餐廳剩下的果皮和薄荷莖等入饌，「橙」以剩下柑橘加澄澈橙汁、焙茶氣泡茶和可可糖漿調配，和醃漬生薑享用。「火龍果」以茉莉氣泡茶加豌豆和柑橘類調配，以檸檬皮和豌豆豌點綴。「薄荷」以大吉嶺氣泡茶配薄荷莖、青瓜和番石榴梳打混合，清新醒新。

醇厚奶茶

港式奶茶對選用的茶葉底很講究，尖沙咀茶飲專門店近日推出原茶葉燕窩麥奶茶系列，茶葉磨成幼細茶粉調配，龍井燕麥奶茶選用明前龍井，富豆香和栗香。鐵觀音燕麥奶茶以福建安溪的出品，帶有蘭花香和蜜韻。至於茉莉花茶燕麥奶茶清新芬芳，最適合作下午茶品嘗。5月8至10日，品牌會每日送出100杯原茶葉燕麥奶茶拿鐵，客人只要追蹤指定官方社交平台並分享照片便成，先到先得，送完即止。

芳香花茶

以花入饌自古常有，除了精緻菜式，茶湯配花也一絕。新加坡茶葉品牌因應母親節，特別精選2款花茶致敬。法式伯爵茶加入法國藍色矢車菊，和佛手柑香氣配合得剛好。蝴蝶夫人之茶以綠茶融合金盞花和南方果香，淡雅富茶韻，冷熱皆宜。