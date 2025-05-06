李佳芯唔覺有人追　自爆曾為男友下廚

藝人李佳芯（Ali）與謝寧今日現身觀塘出席慈善活動，與一眾病童製作蝴蝶酥，Ali直言第一次製作蝴蝶酥，對自己廚藝充滿信心，笑稱自己一向第1次下廚會無失手，但反而第2次會出現狀況，而平日與朋友聚會時也會煮簡單的料理，特別強調芡汁會自己煮，希望用汁的味道取勝。問到覺得女性廚藝好會加分嗎？Ali表示無論男女只要廚藝好都十分加分，又指自己有很多朋友廚藝很好，自己則負責食，覺得很幸福。

問到她有否曾與廚師拍拖，她表示未試過但如果有廚師男朋友都是個福氣，因為可以保證有美食享用，更笑稱如果對方真的煮得很好吃，自己心甘情願洗碗。Ali分享過往曾煎雜扒給男朋友吃，問到她現在有否追求者，Ali則表示：「我都唔知自己有無，即係唔覺有，我今日學整完蝴蝶酥可能之後就有追求者（你係咪要求高？）咁又唔會完全無要求，但我唔覺得自己要求好高囉，我個要求最高就係因為我鍾意簡單，呢個世界越簡單越難搵，同埋緣分邊有得強求，依家專注工作先。」

工作方面，談到她即將到馬來西亞開拍的電視劇，她表示預計六月尾到埗七月初開拍，為期兩個多月，而今次飾演的角色是偏嚴肅、較少笑容、充滿氣場的性格，與以往拍攝輕鬆開心的氣氛截然不同，而今次劇中與黎諾懿再次飾演一對，問到兩人有沒有親熱戲份，Ali笑答：「我同佢係《BB來了》咩親密都親密晒啦，所以呢方面應該唔係吸引一個點嚟（吸引在你個氣場？）有氣場咁除衫哈哈。」而其他工作，她透露最近正在不停開會傾Project，是她成立個人工作室前未曾想過的，以前就是直接出席活動，相反現在要做很多事前準備工作，但Ali直言好享受一手包辦，可以了解是否自己想做的、可以持續發展，無論是賺錢與否的工作都會考慮，最重要平衡兩邊。

至於母親節將至，Ali表示今日（6日）可以率先與一眾病童和他們的母親製作蝴蝶酥，讚佩她們很堅強很犀利，始終對精神和經濟都是一個很大的負擔。而她自己母親節會與好多母親一齊過，不僅是自己母親，還有婆婆、阿姨和舅媽等家族成員一同慶祝，更指隨着年紀越大越珍惜與親人相處的機會。問到她會送甚麼給媽媽，Ali笑言：「年年都一定現金走唔甩，禮物都走唔甩，禮物最好實際，但我又覺得除咗錢之外，我試過突然間送枝花比佢，其實佢哋都好開心，同埋我媽咪好得意，好鍾意借花獻佛，譬如我送紮花比佢，佢就會送比阿婆，我覺得好好喔。」提到她送給媽媽的現金5位數，她指希望成立個人工作室後，可以沖到6位數字。